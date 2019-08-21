Ешь, беги, работай

Мы, увы, не умеем наслаждаться едой и утром, как, скажем, французы. По утрам их чаще всего можно встретить за столиком уютного кафе: с чашечкой ароматного кофе и свежей выпечкой.

Кто-то скажет, ага, мол, посмотри на погоду. Это ведь ужас, а не лето. А я вам скажу, что нет, дело вовсе не в погоде, а в привычке, которая, разумеется, формируется и ритмом жизни, и мироощущением в том числе. Не скажу, что это делает нас хуже, нет. Я и сама пью кофе в дороге — так быстрее. И это, пожалуй, ключевое слово. Вроде как убиваешь сразу двух зайцев.

Скорее, мне нас жаль, что ли. Ну вот, нет у нас возможности и времени, чтобы устроиться утром в кафе, начать непринужденную беседу и за чашечкой капучино улыбнуться наступающему дню. Картинка идиллическая, согласна, но очень притягательная.

До такой степени, что хочется все-таки воплотить ее в жизнь. Чего и вам желаю, начнем, как полагается, с понедельника...

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