Женщины не хотят принца. Хватит с нас...

Сразу предупреждаю, эта колонка попахивает женским шовинизмом, поэтому адептам домостроя лучше не читать.

А остальным спешу сообщить, что женское счастье больше не в милом, который должен быть рядом.

Татьяне Овсиенко впору перепеть свой давний хит, актуализировав текст. Времена изменились, и счастье дамы теперь понимают по-другому. Согласно результатам недавнего опроса, души представительниц слабого пола жаждут путешествий. Чтобы вид за окном менялся, чтобы море, солнце, чтоб волосы развевались на ветру и тонкие пальцы красиво держали высокий бокал с разноцветным коктейлем, чтобы кубики льда и пальмы, и спа, и все красиво…

В общем, 35 процентов опрошенных женщин признались, что появись у них больше возможностей покататься по миру — заморские страны посмотреть, себя показать, они будут по-настоящему счастливы. Почти столько же возлагают надежды на деньги. И только 18 процентов принявших участие в опросе дам — то есть почти в два раза меньше — признались, что все еще мечтают найти мужчину своей мечты. Верят, наивные, что милый рядом способен сделать их счастливыми. А о рождении ребенка задумывается и того меньше представительниц слабого пола — всего 9 процентов.

Ну зачем нам принцы? Фото: Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Очевидно, что женщины устали. Ну что мужчина? Можете обвинять меня в чем хотите, но какой от него прок с точки зрения «осчастливливания»?

Среднестатистический современный мужчина часто обуза. То настроение у него не то, то он устал, то мама ему что-то там сказала, то ребенок не слушается. И поговорить с ним особо не о чем. Капризничает. И нянчись с ним, как с маленьким. В лучшем случае — муж и муж, человек, с которым удобно вести совместное хозяйство, но разве в этом счастье? А если ждать от нынешнего мужчины чего-то особенного, то можно и не дождаться. Отвыкли они делать что-то особенное. Да и сами мужчины давно с радостью признали, что принцы вымерли лет 100 назад. А раз нет принцев, то и спросить за красивое женское счастье не с кого. Очень удобно.

Потому и детей не хотят рожать девчонки: посадят на шею, а она сломается. Как говорится, Боливар не выдержит двоих. Женщина сегодня обвешана обязанностями, как Брежнев орденами. Кормить, поить, одевать, учить, зарабатывать — все потянут девы московские, сильные, но что общего между выполнением обязанностей и счастьем? Вот и мечтают девочки от 18 до 55 о путешествиях и деньгах. Чтобы вырваться из-под пресса обязательств — и чтоб на море, под солнце, и чтоб загорелый спасатель Малибу… Ну вы поняли.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»