Что должно быть дома у тех, кто следит за здоровьем

Утренняя зарядка — важнейшее ежедневное мероприятие любого человека. Для физкультуры дома вспомогательные средства не нужны, уверена Наталия Прохорова — тренер, диетолог, руководитель оздоровительного проекта.

— Много упражнений, для которых ничего не нужно: приседания — 20 раз по пять подходов, за утро, за вечер и за обед, — объяснила тренер. — Улучшают обмен веществ, форму ног, помогают худеть. Дыхательные гимнастики занимают пять-семь минут, эффективность отличная. Но во всех этих занятиях для домашнего использования нужна регулярность.

А вот покупать домой тренажер вовсе не обязательно. Беговые дорожки или велотренажеры частенько пылятся, служа вешалкой для вещей. Деньги потрачены, здоровья нет. Редко кто действительно на них занимается. Если уж очень хочется потратить деньги, то советую купить подержанный.

Бабушкина диета

Подбираем продукты так, как бы это делала наша бабушка. Спрашиваем себя: могла бы бабушка, родившись в начале ХХ века, купить это и съесть? Она могла бы взять весовую гречку, молоко, творог, мясо. И вряд ли она нашла бы в магазине корейскую морковь, упакованные слепленные котлетки, сосиски, колбасы, плавленый сыр и прочее. Питаясь, как бабушка, мы можем контролировать потребление калорий.

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Враги фигуры и иммунитета

Фритюрница

Жаренная на масле еда вдвойне калорийна, все калории уходят в ненужные запасы. Если хотите питаться правильно, фритюрницу придется спрятать или подарить.

Хлебопечь

Многие считают, что домашний хлеб полезнее и он не навредит. Опасность в том, что свежеиспеченный хлеб пахнет очень аппетитно, и даже самый выдержанный человек рискует переесть.

Пароварка

Вы удивитесь, но пароварка — не друг здоровью. Еда на пару несоленая, лишена жиров и вкуса. А нам важно при еде ощущать вкус, иначе на здоровом питании долго не продержишься.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Николаева, специалист по дыхательным практикам:

— Гимнастика для дыхания помогает ускорить обмен веществ, улучшить кровообращение, оздоровить цвет лица. Парадоксальная дыхательная гимнастика Стрельниковой, например, подходит даже малоподвижным пенсионерам. Гимнастика вакуум улучшает кровообращение области таза, живот подбирается, улучшается крепость мышц. Когда мы качаем пресс, мы улучшаем внешние мышцы пресса,а при помощи дыхательных гимнастик — внутренние.

Лариса Алексеева, врач высшей категории, терапевт:

— Многим спокойнее в сезон простуд носить маску: помните, что менять ее надо каждые три часа. Иначе есть риск усилить собственное недомогание. В холодное время в семье должны быть препараты с морской солью и дезинфицирующие растворы для промывания слизистой оболочки носоглотки. А вот витамины группы С, которые часто рекомендуют, быстро разрушаются. Если хотите подпитать организм, выбирайте имбирь, лимон и мед.

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