Почти 4 тысячи снимков прислали на международный конкурс «Русская цивилизация»
Почти 4 тысячи работ прислали участники III Международного конкурса фотографий «Русская цивилизация». Об этом сообщила пресс-служба организатора состязания.
Чаще всего авторы выбирают для участия номинацию «Уникальная природа» — в ней около трети работ. В 2019 году появилась новая номинация под названием «Многонациональная Москва». Фотографы должны отразить разнообразие традиций и культур российских народов, которые живут в столице.
— Многообразие самых разных мероприятий, которые у нас проходят, уникальный архитектурный облик, отзывчивость и радушие москвичей не оставляют равнодушными ее многочисленных гостей, — отметил заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров.
Авторы могут представить свои снимки до 8 сентября. Для этого им нужно загрузить на официальный сайт конкурса до 5 фотографий в каждой из номинаций: «Традиции большой страны», «Уникальная природа», «Архитектура и скульптура», «Лица и поколения», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва». Давность работ не должна превышать 5 лет.
Членов жюри пригласили руководители Федерального агентства по делам национальностей. Оценивать фото в этом году будут представители правительства РФ, актеры, фотографы, блогеры, урбанисты.
Победителей определят и наградят осенью 2019 года.
Читайте также: Прослушивания III Всероссийского музыкального конкурса пройдут 10 октября