Названы преимущества российских автомобилей перед иномарками

Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали страны, которые являются лидерами по объему экспорта легковых машин из России. Наши автомобили наиболее востребованы в странах СНГ и восточной Европы.

В первом полугодии 2019 года всего было экспортировано из России 19,5 тысячи легковых автомобилей. На первые четыре места в списке приходятся порядка 70 процентов всего экспорта — это Узбекистан (4,3 тысячи), Чехия (4 тысячи), Латвия (3 тысячи) и Азербайджан (2,1 тысячи).

Автоэксперт Кирилл Бревдо объяснил, в чем секрет популярности наших автомобилей в этих странах.

— Не стоит забывать, что отечественный автопром — это не только исконно русские марки, как «Лада», УАЗ. Это еще и все иностранные марки, которые производятся на территории РФ. Насколько я помню, самая экспортируемая из них — это Skoda, которая выпускается в Нижнем Новгороде. В данном случае, мне кажется, популярность российского автопрома объясняется тем, что автопром этот иностранного происхождения, по факту выпускаемый на российских заводах иностранных компаний. Даже Чехии выгодно экспортировать себе Skoda — валютная ситуация в России делает отечественную продукцию иностранных марок вполне конкурентоспособной. Кроме того, некоторые модели дома просто не выпускаются, едут прямиком из России. Из отечественных марок, насколько мне известно, неплохо покупают в странах третьего мира «Ладу 4х4», — пояснил Бревдо.

Еще один автоэксперт Георгий Карпунин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что отечественный автопром в последние годы стал выпускать более качественную продукцию. Этим тоже можно объяснить спрос на российские автомобили в странах ближнего зарубежья. Карпунин также назвал качество, за которое ценят российские автомобили потребители рынка.

— В настоящее время идет некоторая подтяжка уровня качества до сколько-нибудь приемлемых стандартов. В экспортных вариантах расширяются программы гарантии. То есть российский автопром в целом становится более клиентоориентированным. Все-таки не секрет, что те вливания, которые произошли в продукцию ВАЗа, достаточно продвинули этот бренд. На «Ниву», которая конструктивно улучшается, присутствует устойчивый спрос. Дело даже не столько в низкой цене, сколько в возможности самостоятельного обслуживания российских автомобилей, если они эксплуатируются в отдаленной местности, — рассказал Карпунин.

Именно неприхотливость в использовании, простота в ремонте и ценовая составляющая называются автолюбителями главными преимуществами наших машин перед иномарками. Как отметил эксперт по вторичному рынку автомобилей Роман Шакиров, «Ниву» и УАЗ можно починить в любых условиях.

— Преимущество наших автомобилей как раз в том, что они могут чиниться в любых условиях. Прежде всего это, конечно, касается уазиков и «Нивы». Выезжаешь куда-нибудь в Тверскую область на рыбалку или охоту — видишь наши внедорожники больше чем в половине случаев. Да, они надежны, и в своем ценовом сегменте им особо не с кем конкурировать. В принципе машины надежные, — подчеркнул Шакиров.

В то же время эксперты отмечают, что наши машины продолжают сильно уступать по комфорту, внешнему виду, ходовым характеристикам иномаркам.

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