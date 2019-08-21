Сергей Собянин поддержал предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям
Правительство Москвы рассмотрит вопрос об увеличении суммы, которую выплачивают неработающим пенсионерам. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин во время общения с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде.
Градоначальник отметил, что в России наблюдается стабильный рост экономики, а при таких условиях есть возможность регулярно повышать минимальный уровень пенсий.
— Растут доходы, растет подоходный налог, растут заработные платы. Это признаки того, что экономика развивается. Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько — еще раз посчитаем и буквально на следующей неделе примем решение, — цитирует столичного мэра агентство городских новостей «Москва».
Сергей Собянин напомнил, что региональная надбавка уже повышалась на протяжении нескольких прошедших лет. В 2018 году она выросла на 3 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма пенсии составила 17,5 тысячи.
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