Травматолог-ортопед объяснил, как выбрать безопасную осеннюю обувь

С приходом нового сезона врачи-ортопеды бьют тревогу. Люди массово меняют обувь, которая часто им не подходит. В результате несколько лет ношения неподходящих ботинок, туфель или сапог могут нанести непоправимый вред здоровью.

Хирург-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, врач высшей категории ГКБ № 13 города Москвы Станислав Калашников в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» сообщил, что выбор обуви влияет на здоровье и опорно-двигательный аппарат.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

— Обувь, которую мы выбираем, хорошая, прочная, красивая, но с точки зрения ортопедии не годится. С позиции индивидуального подхода нужны правильные стельки, жесткая колодка. Женщины пытаются выбрать обувь на каблуке — это вредно для нашей стопы. Не выбирайте обувь на плоской подошве. У девушек вся жизнь впереди, а смотришь иногда на улице на ноги — у них проблемы уже с голеностопными суставами, — подчеркнул врач.

По его словам, когда люди выбирают неправильную обувь, страдает стопа, развивается плоскостопие. Страдают суставы, нарушается осевая нагрузка в коленном суставе, тазобедренном суставом, проблема поднимается выше до позвоночника. С детства родители должны наблюдать за детьми. Если есть наследственный фактор, проблемы могут возникнуть за несколько лет ношения неправильной обуви, подытожил эксперт.

Генеральный директор обувной фабрики группы компаний «Обувь России» Сергей Юнг рассказал, на что обращают внимание производители обуви.

— Мы при разработке коллекций обуви обращаем внимание на колодку и удобства, учитывая эргономику стопы среднестатистического человека. Мы не можем в массовом сегменте обращать внимание на индивидуальные особенности стопы конкретного человека. Статистика наработана годами, мы дорабатываем модели с учетом мнения потребителей, учитываем потребности людей и модернизируем колодки. Важны натуральные материалы обуви и бренд, чтобы ноги знали обувь, в которой ей комфортно и безопасно. Максимально удобный и безопасный каблук — 3,5 сантиметра, лучше толстая и невысокая подошва, — отметил Юнг.

По его словам, если обувь правильно подобрана, ее можно менять два–три раза в день.

— Если вам трет новая обувь, попробуйте поменять стельку или верните обувь в магазин. Не стоит мучиться и разнашивать ноги до мозолей, — отметил собеседник.

Читайте также: Стилист рассказала, что будет актуально этой осенью