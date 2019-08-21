Почему девушке Бориса Джонсона не дали американскую визу

Девушка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс получила отказ на въезд в США.

Дело в том, что при заполнении анкеты через электронную систему регистрации путешествий (ESTA) претенденту на въезд могут отказать в автоматическом порядке, если заявитель указывает, что в период с 1 марта 2011 года он посетил одну из этих стран: Афганистан, Ирак, Иран, Йемен, Ливию, Сирию, Сомали, Судан. Если Саймондс была честна, она указала, что посетила Сомали, а точнее, непризнанное государство Сомалиленд, что и могло повлечь за собой автоматический отказ. Если же отказ был личным, то это уже совсем другая история. «Вечерняя Москва» обратилась за комментарием по данному вопросу к политологам.

— Бориса Джонсона к себе и королева не пускает с этой девушкой. Он ведь еще женат, и развод официально пока не состоялся, — комментирует Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ). — А вообще визовый режим — это закрытая сфера, туда никого не пускают, и решение по выдаче принимается в соответствии с множеством факторов. Нет пока объективных причин для того, чтобы сделать исключение для подруги британского политика. Тем более она хотела уехать по своим делам. Так что не пустили, ну и не пустили.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян уверен: визовой политики в Штатах никакой нет.

— Все исходит из политической конъюнктуры, которая складывается в данный момент. И «визовая политика» обуславливается не внешнеэкономическими факторами или международным правом, а исключительно внутриполитической стабильностью, которой нет ни в Штатах, ни в Соединенном Королевстве.

Спикер добавил, что и США, и Великобритания находятся сейчас в очень сложной внутриполитической ситуации. Впереди — выборы в Америке и Брексит.

— Подобные вещи — это лишь формальное внешнее проявление той ситуации, которая складывается внутри этих стран. А какой-то логической экспертной цепочки здесь может и не быть. Эта новость является показателем внутренней напряженности и бардака в двух странах, — резюмировал Ордуханян.

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