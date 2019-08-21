Сергей Собянин обсудил с ЦИК ход избирательной кампании
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили ход избирательной кампании 2019 года. Об этом 21 августа заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания.
По ее словам, недавно прошла встреча со всеми кандидатами в Московскую городскую думу от коммунистической партии. В этой встрече было высказано много предложений, претензий, жалоб в адрес окружных комиссий Мосгоризбиркома.
— В каждом округе были какие-то замечания, — рассказала Памфилова, добавив, что также у нее состоялась встреча с мэром Москвы. — Мы предметно обсудили все жалобы, предложения, и Сергей Семенович дал поручение отрабатывать все эти предложения и взял это под личный контроль.
Глава Центризбиркома подчеркнула, что они контролируют, отслеживают ход каждого обращения. В пресс-службе мэра Москвы факт встречи подтвердили.
Напомним, что выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.
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