Медик рассказал о состоянии пострадавшей в турецком отеле девочки из России

Пострадавшая в турецком отеле российская девочка находится в тяжелом состоянии. Об этом проинформировал главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.

Он отметил, что вместе с турецкими коллегами было принято решение отказаться от транспортировки ребенка в Россию, так как это может еще сильнее ухудшить ее состояние.

— Фактически сейчас ежеминутно ведется борьба за жизнь ребенка — это кома, можно сказать, глубокая кома, запредельная, — заявил Копылов.

Он добавил, что девочка пережила клиническую смерть примерно четыре раза. Турецкие медики смогли добиться улучшения состояния дыхательной недостаточности, но отек головного мозга и сердечная недостаточность сохраняются. В ближайшее время врачи попробуют провести компьютерную и магнитно-резонансную томографию, которые позволят лучше оценить состояние ребенка.

Вопрос необходимости выезда российских врачей в Турцию будет решаться на уровне комитета здравоохранения, передает ТАСС.

Напомним, об инциденте на турецком курорте сообщили в генконсульстве России в Анталье. По словам представителя дипломатического ведомства, гражданка России 2007 года рождения была госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле «Санхилл» в Бодруме. Сообщалось, что руку ребенка затянуло в трубу бассейна.

Ранее дипломаты отметили, что случай признан страховым. Издержки на лечение ребенка возместит страховая компания в рамках предусмотренного договором лимита.

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