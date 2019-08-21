Криштиану Роналду рассказал о своей одержимости
Знаменитый футболист, форвард итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признался в своей одержимости. По его мнению, он — человек, который постоянно стремится к успеху.
Роналду рассказал, что его утро начинается с мыслей о тренировке. Он желает стать еще большим профессионалом.
— Я хочу достичь чего-то большего, а не просто заработать деньги, — приводит слова футболиста издание Sport Bible.
Португалец отметил, что, к счастью, ему не приходится думать о деньгах, и поэтому его мечта — остаться в истории мирового футбола.
34-летний Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА и носит титул лучшего бомбардира турнира — на его счету 126 голов. Он выступал за клубы «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед», но пик его успеха приходится на пребывание в стане «Реал Мадрида».
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