Терапевт объяснила, почему некоторые женщины остаются одинокими

Эксперты провели опрос на портале Леди.Mail.ru, который показал: современных россиянок интересуют путешествия и карьера. О мужчинах, семьях и детях, по утверждению статистиков, молодые женщины сегодня думают в последнюю очередь. Чтобы выяснить, так ли это, корреспондент «Вечерней Москвы» обратился к Татьяне Орловой, психологу, системному семейному терапевту и консультанту центра «Насилию.нет».

— Мне кажется, что ценность отношений для молодых людей не стала меньше. Девушки по-прежнему хотят дружбы, любви, поддержки. Конечно, нормы и рамки в современном обществе стали менее строгими. Официальное оформление отношений сегодня не считается чем-то обязательным. Может быть, поэтому статистика утверждает, что семьи создают реже. Фактически это не так, — уверена спикер.

Психолог напомнила, что женщины стали более независимы и социально защищены. С развитием науки, средств коммуникаций и правовой базы они стали действительно равны с мужчинами, многие очень хорошо зарабатывают. Женщины перестали в большинстве своем смотреть на сильный пол как на «обеспечителей», у них сегодня гораздо меньше необходимости во внешних «гарантиях» и «гарантах».

В то же время Татьяна Орлова сказала, что при всей независимости женщин и необязательности с ее точки зрения регистрации брака прекрасная половина человечества ищет серьезные, постоянные отношения, а не «знакомства на одну–две ночи».

— Планы, ориентиры и мечты у всех людей разные. Кому-то хочется сделать карьеру. Необязательно это одиночка. Девушка вполне может для достижения цели опереться на спутника, который поддержит близкого человека. Кто-то мечтает об «уютном гнездышке», и не важно, для себя или для двоих, — объяснила терапевт.

Консультант отметила, что двое людей, которые живут вместе, — это уже система, общество. Они начинают воспринимать себя не только как «я», но и как «мы» и вполне естественно двигаются к общим целям. Это могут быть бизнес, постройка дома и рождение ребенка, благотворительность или творчество.

Количество девушек и молодых женщин, которые не задумываются о семье и хотят «жить для себя», по мнению Татьяны Орловой, не выросло.

— Одинокими хотят остаться немногие. В основном это люди, которые перенесли психологическую травму. «Самостоятельность» и «успешность» здесь ни при чем. Некоторые люди в детстве имели несчастье наблюдать тяжелые, насильственные отношения в семье между родителями или пережили подобный ужас в зрелом возрасте со стороны своего бывшего спутника. Это не «желание быть одной», это боязнь испытать моральную или даже физическую боль снова, — заключила семейный терапевт.

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