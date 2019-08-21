Крокодил советского космонавта укусил шведского пенсионера
В Стокгольме пожилого мужчину укусил крокодил cоветского космонавта Владимира Шаталова. Инцидент произошел в аквариуме «Скансен» на острове Юргорден.
Один из гостей решил обратиться к остальным с речью и забрался на большой камень возле вольера с крокодилами. Затем мужчина повернулся спиной к рептилиям и опустил руку за стеклянный бортик. Директор аквариума Юнас Вальстрем не успел предупредить его об опасности. Крокодил по кличке Кастро схватил зубами руку мужчины.
Мужчина получил серьезную травму. Среди гостей мероприятия оказались врачи, которые остановили кровотечение при помощи салфеток и брючного ремня. Пострадавшего доставили в больницу.
В вольере жила пара крокодилов из Кубы. В 1977 году Фидель Кастро подарил их советскому космонавту Владимиру Шаталову. Долгое время рептилии жили у него дома. В Московском зоопарке для крокодилов не нашлось места из-за ремонта. Рептилий приютил аквариум «Скансен».
В Стокгольме крокодилов назвали Кастро и Хиллари. У них родились 11 детенышей, сообщает The Local.
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