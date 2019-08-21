Заряд бодрости на весь день: чемпионы проводят для горожан тренировки на свежем воздухе

С момента запуска проекта «Здоровая Москва» для горожан провели около 600 лекций. Их посетили больше шести тысяч человек. 21 августа об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

В рамках проекта в 46 парках оборудованы павильоны, где можно пройти диспансеризацию и заняться спортом. Такой павильон есть и в Гончаровском парке. Здесь каждую неделю проходят «Зарядки с чемпионом», организатором которых выступила ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

— Занятия мы решили проводить на свежем воздухе на время летнего сезона. Здесь мы рассказываем о правильном питании, а также приглашаем знаменитых спортсменов проводить утренние зарядки, — рассказала она.

Среди именитых спортсменов, которые уже присоединились к проекту, российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне на 50 километров Александр Легков.

— Считаю, что любую тренировку нужно начинать с пробежки. Для меня оптимальная дистанция — 3–5 километров. Этого вполне достаточно, чтобы разогреть мышцы и хорошо потренироваться в дальнейшем, — поделился Легков.

Спортсмен провел для горожан мастер-класс по растяжке и рассказал, как укрепить мышцы рук и ног.

Также тренировки проводят двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Сергей Гарбузов, призер Всероссийских соревнований по прыжкам на батуте Юнна Растивоевич, футболист Олег Корнаухов и другие.

Занятия пользуются большой популярностью у студентов университета, жителей района и горожан старшего возраста.

— Я не пропустила ни одну тренировку! Занятия помогают мне зарядиться энергией на весь день, — поделилась москвичка Яна Родионова.

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