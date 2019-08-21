Сотни плакатов и подсветка украсят столицу ко Дню российского флага
Тематические плакаты украсят столичные улицы в честь Дня российского флага, который отмечается 22 августа.
350 плакатов и изображения флага России разместят по всей Москве. В частности, триколор можно будет увидеть на пяти мостах: Большом Каменном, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском.
На фасадах домов на Новом Арбате и здания Центрального телеграфа будут демонстрировать поздравительные видеосюжеты. Кроме того, в честь праздника «дома-книжки» на Новом Арбате украсят художественной подсветкой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Напомним, в честь 350-летия флага России в Москве пройдут праздничные мероприятия на 33 площадках и в 20 парках. 24 августа на проспекте Академика Сахарова состоится праздничный концерт.
20 августа на заседании президиума правительства Москвы, который провел мэр столицы Сергей Собянин, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский доложил о проведении культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации.
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