Минтруд взвесит плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда и социального развития проанализировать все аспекты возможного введения в России четырехдневной рабочей недели.

В срок до 30 сентября ведомству поручено представить свои соображения на этот счет кабинету министров, вместе с Федерацией независимых профсоюзов России и Российским союзом промышленников и предпринимателей оценив потенциальное влияние четырехдневки на экономику и социальную сферу.

Представители ФНПР уже высказались в поддержку сокращения рабочей недели при условии сохранения заработных плат неизменными. В РСПП пока не прокомментировали эту инициативу.

Однако эксперты усматривают минусы перехода на четырехдневку. В частности, член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов выражает опасения, что это приведет к сокращению производительности труда, которая и без того сравнительно невысока в России.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков полагает, что сокращение рабочей недели на один день может стать причиной сокращения объема производства товаров и услуг и, соответственно, валового внутреннего продукта на 20 процентов, пишут «Известия».

Ранее Минтруд России заявил в ответ на предложение сократить рабочую неделю до четырех дней, что данный вопрос необходимо обсуждать вместе с работодателями и профсоюзами. Вслед за этим председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выразил мнение, что состояние российской экономики не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю.

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