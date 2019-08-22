Медицинское обследование в парках Москвы прошли 250 тысяч горожан
Медицинское обследование в парках столицы прошли 250 тысяч горожан с момента открытия павильонов «Здоровая Москва», сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.
Отмечается, что в рамках этапа диспансеризации еще 45 тысяч жителей города посетили поликлиники по месту прикрепления. Выяснилось, что женщины чаще обращаются за помощью к медикам — 66 процентов от общего числа посетителей.
На данный момент врачи проекта «Здоровая Москва» принимают горожан в 46 локациях столицы с 08:00 до 22:00 без перерывов. Чтобы пройти обследование, достаточно иметь при себе паспорт. В противном случае будет нужен московский полис ОМС, а прикрепиться можно уже в павильоне.
Все процедуры занимают не больше часа. У пациентов проверяют уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление и берут кровь на анализ. Кроме этого, специалисты делают ЭКГ и проводят другие исследования, которые предполагает первый этап диспансеризации.
Помимо прочего, в 13 парках и скверах поблизости с павильонами проходят мастер-классы по йоге, стретчингу и различным видам единоборств. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Читайте также: Бесплатные занятия на площадках «Здоровой Москвы» посетили более 150 тысяч человек