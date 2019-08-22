Лагеря не смогли загубить талант

История российского футбола и одного из самых титулованных клубов страны — столичного «Спартака» — немыслима без братьев Старостиных: Николая, Александра, Андрея и Петра. Сегодня памятник братьям-спортсменам украшает стадион «Спартака» «Открытие Арена».

Александр стал первым капитаном команды красно-белых. Ему пришлось выдержать серьезное давление со стороны тогдашнего руководства НКВД, которое патронировало «Динамо».

В годы политических репрессий каждый выход его на поле мог быть последним, но, неизменно демонстрируя спортивное благородство, волю, мужество, Александр Старостин приводил своих к победе. Неизменный интерес и сегодня вызывает его книга «Рассказ капитана», где он описал первые годы становления «Спартака».

— Легендой они стали еще при жизни, причем все четверо сразу — Николай, Александр, Андрей и Петр. Их главное детище — спортивное общество и футбольная команда «Спартак», созданная их усилиями и их же усилиями превратившаяся в поистине народную, ставшая предметом поклонения для миллионов болельщиков. Судьбу их отнюдь не назовешь легкой. Им — опять же всем четверым — пришлось пройти через тюрьмы и лагеря, 12 лет оказались, по существу, вычеркнуты из жизни. В их биографиях, как в капле воды, отразилась история страны со всеми ее трагическими поворотами, — написал о братьях историк спорта Борис Духон.

Обвиненный в измене Родине в 1942 году, Александр Старостин попал в лагеря в самый страшный период их существования — во время Великой Отечественной войны. Тогда не хватало продовольствия для армии и тыла, кто же будет заботиться о каких-то «зеках»?

Тем не менее, как и на поле, Александр Старостин проявил и в этих нечеловеческих условиях свои лучшие человеческие качества — упорство, мужество и волю, что помогло ему выжить.

После освобождения и реабилитации Старостин возглавлял Федерацию футбола РСФСР.

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