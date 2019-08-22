Специалисты «Роскачества» определили самые безопасные чайники

Эксперты «Роскачества» выяснили, какие электрические чайники являются наиболее безопасными и удобными.

Специалисты проверили 30 моделей чайников от 23 производителей из России, Польши, Китая и Турции в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей за товар.

В первую очередь оценивалась безопасность приборов, то есть способность выдерживать перегрузки по напряжению, влагостойкость, защита от доступа к токоведущим частям и другие критерии. Большинство из них прошли данную проверку. Исключения составили шесть моделей. У чайника «Эльбрус» не сработал термовыключатель при выкипании воды. Также был обнаружен дефект у модели DELTA LUX DL-1057 — из-за протекавшего дна эксперты не смогли определить способность сохранения температуры воды после закипания.

По мнению специалистов, следует быть аккуратными с чайниками Scarlett SC-EK18P44 и BBK EK 1705S. У первого из-под кнопки выходил пар, из второго выплескивалась вода. Также выяснилось, что чайники Scarlett SC-EK18P44, BBK EK 1705S и Centek СТ-1068 на разных стадиях кипячения выделяли в воду органические образования, которые могут окисляться и образовывать в организме вредные вещества.

Практически все чайники справились с проверкой по качеству воды после кипячения. Исключение составил только прибор Endever KR-354. В нем вода стала мутной после того, как отстоялась в течение 12 часов. Что касается изменения свойств в воде (появления формальдегида) после кипячения, то данный факт был зафиксирован в чайниках после кипячения в восьми из 30 случаев. Однако формально это не может быть пока признано дефектом изделия из-за отсутствия в России законодательно установленных требований.

Также в «Роскачестве» обратили внимание на правдивость информации, указанной на упаковке. В результате у пяти моделей нашлись расхождения по мощности. В четырех случаях встретилось несоответствие в указанном возможном минимальном количестве воды, в 18 — несоответствие заявленного и измеренного объема.

Эксперты отмечают, что во всех исследованных чайниках через 15 минут после отключения температура воды не опускалась ниже 80 градусов. Самая горячая вода сохранилась в приборах Xiaomi Smart Kettle Bluetooth (93 градуса) и HOME ELEMENT HE-KT180 (91 градус).

По уровню шума самыми «тихими» чайниками по результатам испытаний оказались Endever KR-354 (55,1 Дб), «Василиса» Т28-1800 (55,8 Дб), Scarlett SC-EK27G22 (56,1 Дб) и BBK EK 1720G (56,3 Дб).

Оценивались и мобильные приложения для электрочайников. Результат показал, что они были удобными и производительными.

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