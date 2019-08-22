Гимнастикой на свежем воздухе можно заняться в 34 зеленых зонах столицы
Более 70 площадок с брусьями, турниками и другими спортивными снарядами открыты для горожан этим летом в парках столицы. Помимо прочего, заняться гимнастикой на свежем воздухе можно в 34 зеленых зонах. Среди них музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», Сиреневый сад, парк «Музеон» и многие другие.
Наибольшее количество спортивных площадок находится в парке «Сокольники». Там оборудовано 16 локаций для уличной гимнастики. Кроме того, во многих зонах отдыха можно не только позаниматься самостоятельно, но и поучаствовать в групповых тренировках под руководством профессиональных фитнес-инструкторов.
Также этим летом в городских парках открылись корты, поля для футбола, дорожки для бега и места проката спортивного инвентаря. Кроме того, в зеленых зонах проложено более 90 километров велодорожек. Протяженность самых длинных из них — 12 километров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что в «Лужниках» в тринадцатый раз прошло мероприятие «Московский спорт», которое посетили около 200 тысяч москвичей и гостей столицы.
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