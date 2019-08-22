Экологический забег пройдет в парке «Кузьминки-Люблино» 23 августа
Экологический забег пройдет в парке «Кузьминки-Люблино» 23 августа, об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Так называемый плоггинг подразумевает, что бегунам нужно не только прийти к финишу, но и собрать по пути как можно больше бытовых отходов в мешки. Отмечается, что ветки и листья поднимать нельзя. Участники, которые прибегут с самыми большими мусорными пакетами, получат призы от «Мосприроды».
Поучаствовать в мероприятии может каждый житель Москвы. Забег пройдет по адресу: улица Кузьминская, дом 10, строение 1. Начнутся соревнования по плоггингу в 11:00. Организаторы мероприятия советуют приходить в спортивной одежде, а перчатки и инвентарь будут выданы на месте. Также перед стартом будет проведена лекция о правилах экологического поведения.
Ранее сообщалось, что на фестивале изобретателей, который пройдет 7 и 8 сентября в столице, обсудят проблемы переработки пластика.
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