Названы любимые виды спорта российских школьников
В Рособрнадзоре подвели итоги национального исследования качества образования (НИКО) по физкультуре. Результаты проверки приводит пресс-служба ведомства в четверг, 22 августа.
Выяснилось, что и шестиклассники, и десятиклассники любят игровые виды спорта. Наибольшее удовольствие они получают от игры в баскетбол. Далее предпочтение отдается волейболу и футболу.
Исследование проходило с 8 по 12 апреля 2019 года. В нем приняли участие почти 15 тысяч учеников шестого класса и восемь тысяч учеников десятого из свыше 300 школ в 31-м регионе страны. Все учащиеся состоят в основной медицинской группе для занятий физической культурой.
В рамках проверки школьники выполняли четыре задания, которые призваны показать владение техникой из базовых игровых видов спорта (бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и другие). Также обращалось внимание на акробатические навыки, умение выполнять упражнения из комплекса ГТО и на общую физическую подготовку в целом. Кроме того, в отдельном порядке проводилось анкетирование.
Так, приблизительно 18 процентов учащихся шестых классов и 22 процента десятиклассников получили лучший балл по практической части испытания. 4,4 процента из первой категории и 2,7 процента из второй не справились с заданиями. Около половины участников обоих возрастов справились на «четверку», пишет агентство «Москва».
Кстати, спортзал в Плехановском университете приведут в порядок.
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