Московская полиция задержала нелегального похоронщика-миллионера
В столице был задержан мужчина, которого подозревают в незаконном оказании ритуальных услуг. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Мужчина осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по предоставлению ритуальных услуг населению без регистрации юридического лица, используя при этом реквизиты, печати, штампы организаций, деятельность которых на сегодняшний день прекращена, — цитирует слова Волк официальный сайт МВД.
Уточняется, что у подозреваемого были сообщники.
Мужчина работал в одном из моргов, который прикреплен к одной из больниц Москвы. Согласно изъятым у него записям, похоронщик заработал более 13 миллионов рублей всего за несколько месяцев 2018 года.
На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование дела.
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