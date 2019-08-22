Москвичи смогут обменять бытовые отходы на экобилеты в театры и музеи

Москвичи смогут обменять бытовые отходы на экобилеты в театры, музеи, а также на выставки и концерты в рамках акции «Искусство ради экологии», сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы «Вечерней Москве».

— В ходе акции мы показываем москвичам, что бытовые отходы — это прежде всего ресурсы, которые можно разумно использовать, — объяснил руководитель департамента Антон Кульбачевский.

Фото: Пресс-релиз Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Уточняется, что с 31 августа к участию в этой акции планируется привлечь до 7000 жителей Москвы. Для того чтобы получить билет в культурное заведение, нужно сдать пригодные для переработки макулатуру, стекло, пластик или металл в один из пунктов, которые перечислены на официальном сайте акции.

После этого необходимо активировать промокод на сайте акции и выбрать одно из 50 культурных мероприятий Москвы, которое хотелось бы посетить. Среди них: концерты таких исполнителей, как Eros Ramazzotti, «Сурганова и Оркестр», группа «Звери», а также культурные площадки: Музей изобразительных искусств А.С. Пушкина, Музей Москвы, Креативное пространство "Люмьер Холл", Музей современного искусства «Гараж», киноконцерты компании Disney, MMоMA и МАММ, Измайловский кремль, Кремлевский дворец, Artplay, Crocus City Hall, Центр документального кино, Московский театр оперетты и многие другие.

После этого билеты на указанное событие придут участнику на электронную почту. Акция будет действовать до 24 сентября.



Генеральным партнёром акции выступит ООО «Хартия» – профессиональный оператор по обращению с отходами. Специально для акции «Искусство ради экологии» компания предоставит десять павильонов для раздельного сбора, а также обеспечит ежедневный вывоз сдаваемых участниками фракций на сортировочную станцию. После дополнительного отбора, годные к переработке фракции будут переданы партнёрам компании – заводам ООО «Бумкарт», ООО «ЭкоПолимер», ООО «Гласс-Эко», ООО «Контакт» и другим. Там потенциальное вторсырье пройдёт финальную переработку и получит вторую жизнь.

Читайте также: Норматив утилизации по всем группам отходов планируют увеличить