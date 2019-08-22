Территорию между станцией метро «ВДНХ» и улицей Касаткина благоустроят
Территорию между станцией метро «ВДНХ» и улицей Касаткина благоустроят, сообщает пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы.
— На северо-востоке Москвы начались работы по созданию инфраструктуры для запуска автобусных маршрутов, которые свяжут станцию метро «ВДНХ» с улицей Касаткина, — говорится в сообщении.
Помимо прочего, рабочие заменят старые бордюры новыми на участке протяженностью 1,6 тысячи метров. Также обновят и асфальтобетонное покрытие тротуаров. Будет отремонтирована и проезжая часть на площади более 1,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, установят пять дополнительных опор освещения.
В пресс-службе добавили, в этом районе будет установлено четыре современных остановочных павильона и два новых светофора, а на дорогу нанесут свежую разметку.
Отмечается, что работы планируется закончить к началу осени. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Марат Хуснуллин сообщил о создании еще 5 образовательных объектов в Зеленограде