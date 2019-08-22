Марат Хуснуллин сообщил о создании еще пяти образовательных объектов в Зеленограде
За 7 лет в городе Зеленограде ввели в эксплуатацию шесть объектов образования, еще пять планируется создать к 2022 году. Об этом заявили в пресс-службе московского Комплекса градостроительной политики и строительства.
Уточняется, что с 2012 года в Зеленоградском автономном округе построено три дошкольных учреждения для детей и три здания школы. Еще пять объектов на 2270 мест будут возведены до 2022 года.
— Город активно привлекает инвесторов к развитию социальной инфраструктуры. Из пяти будущих объектов три построят за счет инвестора. Это школа на 1,1 тысячи учеников и два детских сада на 470 мест в районе Крюково, — приводит слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина официальный сайт ведомства.
Кстати, 21 августа столичный мэр Сергей Собянин осмотрел новый корпус школы № 2045 в районе Крюково. Здание разделено на два блока: четырехэтажный корпус для учащихся и трехэтажный детский сад.
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