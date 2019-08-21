Сергей Собянин осмотрел новый корпус школы № 2045 в районе Крюково

Осенью маленькой Веронике Гросс, девочке с огромными голубыми глазами, исполнится три года и она пойдет в детский сад. Для мамы Натальи важно, что он находится рядом с домом и там, по отзывам других родителей, работают отличные воспитатели.

В новую школу 1 сентября пойдет и пятиклассник Кирилл Валгапов. Ему уже нравятся светлые классы, просторные коридоры и спортивная площадка во дворе.

— Хочется поиграть в футбол, — признался Кирилл.

На праздничную линейку за руку его приведет младшая сестра Ксения. Она ходит сюда в детский сад.

— Впервые в городе реализовали проект совмещенных детского сада и школы, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. — Мы долго работали с Министерством образования, с Роспотребнадзором, чтобы утвердить проект, который позволил бы в одном блоке заниматься дошколятам и школьникам.

Проект сам по себе уникальный. Это здание-трансформер. При необходимости, пояснил мэр, помещения можно передавать детскому саду или, наоборот, школе. Все зависит от количества учеников и дошколят. Новый корпус школы № 2045 построен в рамках федерального проекта «Современная школа». В здании два блока: четырехэтажный корпус для учеников и трехэтажный детский сад.

Комнаты для малышей оснащены интерактивным оборудованием. У каждой группы — своя раздевалка, игровая, спальня, туалет и буфет. Музыкальный и спортивный залы, как и медицинский кабинет, находятся на первом этаже.

В школьном отделении с 1 сентября будут учиться ребята 5–6 классов. Раньше они занимались в соседнем корпусе вместе со старшеклассниками.

В новом здании для учеников средней школы сделали отдельные кабинеты изобразительного искусства и творчества, информационных и вычислительных технологий, робототехники, лингвистическую лабораторию и помещение для юных биологов.

Кроме того, в школе есть современный актовый зал с эстрадой, гримерками для артистов и информационный центр, где расположена библиотека с читальным залом.

КСТАТИ

Всего в новом учебном году в Москве откроются 12 новых школ и детских садов. Кроме того, в 35 школах столицы появятся предпрофессиональные IT-классы. По результатам конкурсного отбора в них зачислены 1036 учеников. Вузами — партнерами проекта стали Московский технический университет имени Баумана, Высшая школа экономики, Московский физико-технический университет, Московский политехнический университет и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

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