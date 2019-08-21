Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Зеленограда

В среду, 21 августа, мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Зеленограде, где осмотрел благоустройство парка Победы, Центрального проспекта и бульвара в 20-м микрорайоне Зеленограда.

Благоустройство парка Победы в самом центре Зеленограда началось весной. За это время полностью очистили пруд, сделали набережную и деревянные пешеходные мосты, которые проходят над водой, посадили деревья, цветы и кустарники, поставили новые фонари. Сейчас рабочие завершают ремонт каскадного фонтана — главного украшения центральной аллеи парка.

— Фундаментальный парк получается на уровне столицы, — сказал Сергей Собянин. — Это парк Победы, и он должен соответствовать своему торжественному статусу.

Парк появился на северном берегу Большого городского пруда 9 мая 1985 года — к 40-летнему юбилею Победы. В 2003 году здесь установили памятник маршалу Советского Союза Рокоссовскому. Осенью 1941 года его войска сражались в этих местах, сдерживая врага на подступах к Москве. Для жителей Зеленограда это не просто памятное место. Сюда они приходят погулять всей семьей, здесь проходят все городские праздники и салюты.

— Конечно, это должно быть живое место, чтобы люди приходили сюда с удовольствием, — подчеркнул Собянин. — И я надеюсь, здесь и впредь будут проходить городские мероприятия.

После благоустройства в парке, помимо прогулочных зон, появятся беговые и велосипедные дорожки. Как рассказал мэр, есть предложение соединить их с другими велосипедными дорожками, которые есть в городе.

Возродят и лодочную станцию. Вместе с павильоном проката она разместится на северном берегу Большого пруда. Но и с южной стороны, где дендропарк, сделают деревянные настилы с местами отдыха.

— Почти как парк Горького получается. Уже хочется пройтись по дорожкам под ручку с молодым человеком, — сказала студентка медицинского вуза Софья Назаренко и поинтересовалась у мэра:

— А выставки современного искусства здесь проходить будут?

— Это все зависит от вас. Пишите заявки, что вы тут хотите видеть, — ответил Собянин.

По словам мэра, полностью парк будет готов к 1 сентября. По просьбе местных жителей в честь открытия устроят праздник.

— В следующем году 75 лет Великой Победы. И очень важно привести в порядок парк Победы — символ Зеленограда, — сказал Сергей Собянин, общаясь с ветеранами, которые, в свою очередь, попросили мэра рассмотреть вопрос об увеличении региональных доплат к пенсии.

Глава города пообещал на следующей неделе обсудить эту тему в правительстве. В прошлом году Москва повысила минимальный доход пенсионеров до 17,5 тысячи рублей.

— Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы и дальше будем повышать минимальный уровень, — напомнил Собянин. — Несмотря на разговоры, экономика города развивается: растут доходы, подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль. Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода.

Также завершается комплексное благоустройство Центрального проспекта и прилегающих к нему территорий. Работы идут от Панфиловского проспекта до Солнечной аллеи.

— В целом в Зеленограде у нас большая программа: парки, скверы, дворы, — рассказал Собянин. — Зеленоград становится с каждым годом все краше.

В рамках благоустройства Центрального проспекта отремонтировали дорогу и расширили тротуары. Привели в порядок соседние скверы, вымостили плиткой пешеходные дорожки. Вдоль проспекта установили новые скамейки, урны и фонари с энергосберегающими лампами.

После благоустройства над проспектом не останется ни одного провода: все воздушные линии уберут под землю. Кроме того, на перекрестках пройдет реконструкция восьми светофоров.

Преобразился и Зеленый бульвар, расположенный в центре 20-го микрорайона. Проект благоустройства разработали с учетом пожеланий местных жителей. Теперь здесь есть велодорожка протяженностью 1,5 километра, детские и спортивные площадки, а также зона для выгула собак.

Читайте также: Основные вопросы жителей: благоустройство, транспорт, строительство