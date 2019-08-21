Основные вопросы жителей: благоустройство, транспорт, строительство

Во вторник, 20 августа, ректор Высшей школы экономики и депутат Московской городской думы Ярослав Кузьминов подвел итоги пятилетней работы в Мосгордуме. Всего за это время к нему поступило 1481 обращение от жителей столицы. По 872 обращениям удалось получить положительный результат.

Горожане обращались по пяти основным темам. Среди них ЖКХ и благоустройство, транспорт, вопросы законности и правопорядка, строительство и жилищные проблемы.

— Пять лет в депутатской деятельности пролетели очень быстро, но я всегда буду вспоминать это время с большим удовольствием. То, что я стал депутатом, не было элементом случайности. Высшая школа экономики — тоже житель 45-го округа, здесь расположены основные наши корпуса, и нам небезразлично, что волнует горожан. Нам многое удалось сделать и еще многое предстоит тем, кто придет после меня, — сказал Ярослав Кузьминов.

Он добавил, что в реализации проектов помогала целая команда специалистов. Некоторые из них являются сотрудниками вуза.

— Я благодарен всем, кто работал со мной и вошел в так называемую «команду Кузьминова». Мы вместе реализовывали проекты и развивались. В первую очередь мы пытались найти активных людей, которые смогут организоваться и работать по защите прав как своих, так и соседей, — уточнил Кузьминов.

По словам ректора Высшей школы экономики, работа в качестве депутата Мосгордумы позволила увидеть проблемы города и помочь их исправить.

Он добавил, что на протяжении пяти лет капитаном его команды была Валерия Касамара. Депутат Мосгордумы выразил уверенность, что она сможет достойно продолжить его деятельность и помочь улучшить город.

— У этого человека есть возможность работать на городской и федеральной площадке. Не просто работать, а быть услышанной. Что же касается нашего вуза, то он работает на благо округа. И не важно выберите вы Валерию Касамару или нет, — сказал Ярослав Кузьминов.

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