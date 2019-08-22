Поступления в столичный бюджет от торгового сбора увеличились на 3,6 процента
3,9 миллиарда рублей поступили в бюджет Москвы от торгового сбора в первом полугодии 2019 года. Об этом рассказали в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.
По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 3,6 процента.
Отмечается, что рост поступлений связан с увеличением числа объектов торговли. Всего с момента введения в 2015 году торговый сбор принес городскому бюджету более 30 миллиардов рублей.
Сейчас в Москве работают более 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Они предоставляют работу более 2,4 миллиона человек, пишет «Москва 24».
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