Абсолютное большинство москвичей оценили работу центров госуслуг на «отлично»
Восемь лет исполняется столичным центрам «Мои документы» 22 августа. В связи с этим москвичи смогут получать все необходимые услуги на протяжении восьми дней под живую музыку.
Отмечается, что артисты будут выступать в 18 офисах, в том числе во Дворце госуслуг на ВДНХ. Кроме того, жители смогут поучаствовать в викторинах на знание жизни города и истории развития сферы государственных услуг в Москве, а также получить сувениры.
Центры «Мои документы» предоставляют около 260 видов услуг. При этом 98 процентов из них предоставляют вне зависимости от места прописки или регистрации в Москве. Офисы находятся в каждом районе и работают без перерывов и выходных.
Работу сотрудников центров оценили более четырех миллионов человек, из них 97 процентов — на отлично, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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