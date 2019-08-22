Сквер для любителей поэзии открыли в районе Хорошево-Мневники
Сквер, расположенный напротив дома № 19 по улице Маршала Тухачевского, был благоустроен в рамках программы «Мой район».
В честь открытия в сквере устроили настоящий праздник, рассказали в префектуре Северо-Западного округа.
Актеры провели дефиле в костюмах пушкинской эпохи, исполнили романсы и стихи великого русского поэта.
На территории сквера установили оригинальный барельеф с профилем Пушкина, а на скамейках разместили QR-коды, в которых «зашифрованы» стихотворения Александра Сергеевича.
В зоне отдыха появились качели-диваны, а главную аллею украсила арка с изображением героев сказок.
КСТАТИ
Также в Хорошево-Мневниках по программе «Мой район» отремонтировали пешеходную зону на улице Народного Ополчения — там вымостили плиткой тротуары, высадили кустарники и восстановили газоны.
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