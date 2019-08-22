Две косатки и шесть белух освобождены из бухты Средняя
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и специалисты по выпуску животных из бухты Средняя 22 августа освободили последних двух косаток и 6 белух, сообщает ФАН.
Предварительно ветеринары оценили состояние животных. В течение всей дороги за ними также будут наблюдать специалисты.
Животных на специальных носилках переместили в транспортировочные ванны в трейлерах. 23 августа косаток и белух погрузят на баржу.
На животных прикреплены специальные чипы, чтобы ученые могли следить за их состоянием.
Напомним, что в бухте Средняя на протяжении нескольких месяцев удерживали 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и десятки белух. Ученым предстоит вывезти еще 81 белуху.
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