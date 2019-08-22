Фигуры из арматуры. Москвичка Александра Ивлева плетет металлические кружева

Хрупкая девушка успешно ломает стереотип о типично мужской работе. Нечасто встретишь представительницу прекрасного пола в такой неженской профессии.

Ее работа — это огромное трехметровое изваяние, которое изображает женщину, обнимающую свое дитя, впрочем, на месте младенца может оказаться каждый, кто захочет забраться на руки скульптуры.

Вместо каблуков — ботинки, вместо кисти — болгарка. Эти аксессуары украшают Александру Ивлеву, когда девушка часами трудится в своей мастерской над созданием фигур из металла и арматуры. Погрузиться с головой в это серьезное занятие девушка решилась не сразу.

Почти десять лет назад у нее начали появляться идеи различных скульптур. Чтобы воплотить их в жизнь, она обратилась к отцу — инженеру-конструктору, который всю свою жизнь работал с металлом. Именно он научил ее работать электроинструментами.

И по сей день дает свои советы по каждой новой работе, за которую берется дочка.

— Металл как пластилин, — рассказывает Александра. — Этот материал хорошо передает мое мироощущение. Сварка — обычное дело, но кто-то варит трубы, а кто-то создает фигуры. На первый взгляд кажется, что это всего лишь груда металла. Но через пару дней из кусочков арматуры появится существо с именем и определенным посылом, который художник хотел донести до окружающих.

Соединять кусочки арматуры легко, достаточно прикоснуться сварочной горелкой — и детали меняют форму. Сложность в том, чтобы придумать такие огромные фигуры. Но с этим проблем у Саши нет, ее безграничная фантазия не дремлет ни дня. Самой знаменитой и узнаваемой во всем мире работой мастера является огромный медитирующий медведь и его друг — кот Тихвами. Их девушка считает самостоятельными личностями. На каждую скульптуру Александра Ивлева тратит не меньше десяти дней. Все зависит от того, насколько сложна работа и получается ли сосредоточиться.

Чтобы отточить навыки, Саша пошла в профессиональное училище.

— Изучать азы сварочного мастерства пришлось вместе с 16-летними мальчишками, — вспоминает она. — Они уважительно называли меня Александрой.

Наша героиня признается, что работать со сварочным аппаратом довольно легко. А вот с болгаркой нужна физическая сила: инструмент сильно вибрирует и весит внушительно. Среднестатистическая женщина с такой нагрузкой не справится, считает Ивлева. Но упорной красавице любая тяжесть под силу.

Ее работы сегодня можно увидеть на выставках в Москве, в других городах России, а также в Соединенных Штатах и Европе. В дальнейших планах — создание фигур, которые будут украшать скверы и парки различных мировых столиц.

СПРАВКА

Все скульптурные комплексы Ивлевой ориентированы на непосредственное взаимодействие со зрителем. К такой мастер относит свою работу с названием «Мать». Это интерактивная паблик-арт-скульптура. По задумке автора работы, погружаясь в объятия «Матери», можно почувствовать себя в безопасности, позволить себе стать ребенком, забыть пережитые невзгоды.

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