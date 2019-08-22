С наступлением сезона арбузов в городе участились случаи отравлений этой ягодой. «Вечерка» выясняла, какие арбузы могут быть опасны для здоровья и как их правильно хранить.

Москвичка Юлия Лазурина купила арбуз в сетевом магазине на улице Академика Королева. Съела несколько ломтиков и через два часа почувствовала себя плохо — тошнило, кружилась голова. К вечеру добавилась сильная жажда, поднялось давление.

— Пришлось вызывать врача, — рассказывает женщина. — Доктор заключил, что это отравление арбузом.

Промучилась трое суток.

По словам директора Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врача-терапевта Людмилы Лапы, ежегодно с началом сезона арбузов с отравлениями этой ягодой обращаются примерно два человека в неделю.

— Причина в высоком содержании нитратов, которые в организме превращаются в ядовитые нитриты и вызывают серьезные воспаления желудочно-кишечного тракта и почек, — пояснила специалист.

Неужели все арбузы напичканы нитратами? Отправляюсь с нитрат-тестером в столичные супермаркеты.

В магазине возле станции «Алексеевская» продают как отечественные арбузы, так и импортные. Проверяю первые — прибор показывает значение чуть выше 60: небольшое превышение нормы. А вот при тестировании вторых экран засветился красным цветом — 94 единицы: это серьезное превышение!

На бахчевом развале прибор показывает меньше 30 единиц: это норма. В остальных точках продаж нитрат-тестер показывал разные значения — где-то выше нормы, где-то меньше.

Получается, что в магазин надо ходить с прибором? В Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что результаты определения бытовыми устройствами не являются достоверными. Ориентироваться лучше на внешний вид плода. Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно ярко-красный; волокна, идущие от сердцевины к корочке, со всеми оттенками желтого; у неправильного арбуза поверхность среза гладкая, в норме она должна искриться крупинками.

Кроме того, арбузы важно и правильно хранить. При температуре воздуха выше 25 градусов они могут «безболезненно» лежать максимум двое суток. Целая ягода при комнатной температуре хранится 4–5 недель, а в холодильнике и того больше — 10–15 недель.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Мурашов, заведующий лабораторией биологии развития растений кафедры высших растений биофака МГУ:

— Сейчас на прилавках появляются астраханские арбузы — свежие, без излишков нитратов. А вот более ранние ягоды могут быть выращены с использованием большого количества азота, который дает нитраты. Так плоды быстрее вырастают, созревают и становятся пригодными для продажи.

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