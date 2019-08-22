«Вечерка» вспомнила самые забавные истории с российским флагом

Курьезных и смешных историй, связанных с российским триколором, накопилось достаточно. «Вечерка» вспомнила самые забавные.

Не так давно соцсети и СМИ «разорвал» случай, который произошел с российской прыгуньей с шестом Аксаной Гатауллиной. Когда спортсменка взяла золото на юниорском чемпионате Европы в Буросе (Швеция), она накинула на плечи плед в горошек вместо триколора.

На такой шаг легкоатлетка пошла намеренно, ведь с тех пор, как Всероссийская федерация легкой атлетики попала в «допинговый бан», флаг и герб РФ запрещено демонстрировать на международных турнирах. Аксана Гатауллина нашла трогательную альтернативу триколору.

Не менее забавная история произошла с медалистами одной из столичных школ: им вручили медали с флагом Сербии — цвета российского флага на них были расположены в другом порядке: красно-сине-белый.

2 декабря 2010 года Google перепутал цвета российского флага в праздничном логотипе в честь победы России в конкурсе на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

А в августе 2013 года некоторые пользователи сети заметили на здании Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в Москве баннер с надписью «ФСКН России. 10 лет на службе Отечеству», где цвета флага были расположены в порядке: белый — красный — синий. Баннер сняли.

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