Стало известно, какие иностранные кухни предпочитают россияне
Любимыми иностранными кухнями жителей России оказались итальянская и грузинская. Об этом сообщили в пресс-службе Delivery Fest со ссылкой на совместное исследование с компанией ResearchMe.
В опросе поучаствовали 3,9 тысячи интернет-пользователей старше 18 лет из всех федеральных округов России. За итальянскую кухню проголосовали 32 процента опрошенных, а за грузинскую — 31 процент. На третьем месте оказались деликатесы из Японии, передает агентство городских новостей «Москва».
Около половины опрошенных, а именно 47 процентов, признались, что готовят иностранные блюда дома. В ходе исследования выяснилось, что роллы пользуются спросом у молодежи от 18 до 24 лет, а люди старше 45 предпочитают хинкали.
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