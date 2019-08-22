Кукуруза с того самого поля, где упал самолет, — это фейк...

В Сети активно набирает популярность видеоролик, на котором мужчина продает кукурузу, якобы собранную на подмосковном поле, где приземлился Аirbus A321.

В ход идут разного рода эффекты и визуализация: тут тебе и ценник в два раза выше стоимости, и фото приземлившегося самолета с подписью «Та самая» кукуруза. Небось, еще и рассказы душещипательные о том, как он царицу полей по ночам собирал, покупателям рассказывает.

Во всей этой истории есть два ключевых момента.

Во-первых, в нас неискоренима вера в чудо. Я понимаю, что можно во времена экономического кризиса и развала страны ставить банки с водой у телевизора для «подзарядки». Это чисто психологический фактор... Но как житель Саратова решается на покупку «той самой» кукурузы втридорога, не имея документальных подтверждений и сертификатов от продавца? Он даже не задумывается, что на продукте могут быть следы топлива.

Покупатель хочет быть причастным к чуду: он смотрел новости, читал подробности, а заряженная положительной эмоцией история превращает обычную кукурузу в бренд. Хочется это чудо не просто съесть, но еще и рассказать всем, что ты не просто так рядом постоял, а купил право на эксклюзив. При этом непонятно, как спасение пассажиров влияет на все кукурузное поле и растущие на нем початки. Рациональное отключается — остается эмоция.

Хороша кукуруза, но врать-то зачем? Фото: скриншот с видео на YouTube «Огород, где все растет»

Второй аспект интересен с точки зрения маркетинга: обычные продавцы используют технологии, популярные среди звезд в соцсетях. Казалось бы, что общего у артиста Харламова, который придумывает флешмобы с шутками в адрес голливудских знаменитостей, и продавцом кукурузы? Они эффективно пользуются актуальным информационным поводом, чтобы монетизировать свое дело. Пока об одном пишут СМИ и растет число его подписчиков в соцсетях, второй получает барыши.

Так и хочется переиначить Ильфа и Петрова: «Киса, скажите мне как бизнесмен бизнесмену, вы торговать умеете?» Эти мошенники свой принципиальный выбор сделали: «лох не мамонт, лох не вымрет», а раз люди ведутся, надо продавать кукурузу. Не зря у нас множество людей в экстрасенсов верят, магов и «волшебную» землю с могилы Юлии Началовой.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Мы думали, что новые технологии спасут нас от мракобесия и дремучести. Оказалось, что старое и новое прекрасно работают в сцепке. Удивительно, как мы держимся за отжившее...

Кукурузу с поля, на которое сел А321, продают по 500 рублей за кило из-за ее "целебного эффекта"



Я ж говорю, рожи меняются, суть остается - над Кашпировским тоже все смеялись, но водичку на всякий случай ставили заряжаться pic.twitter.com/0utYxfCoVb— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 22 августа 2019 г.

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