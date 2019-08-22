Старый я. Приложение, меняющее внешность, обогатило своих создателей и косметологов

Попытаемся вместе найти ответ на вопрос — почему же пользователи так подсели на эту забаву.

Шум слегка утих, но сеть по-прежнему пестрит хештегами #faceapp #ястарый #фейсапп. Один клик — и твоя лучшая подруга вдруг появляется перед тобой в образе старушки. А вот и младшая сестра покрылась сеткой морщин. А брат — полысел, чуть осунулся, мешки надулись под красноватыми глазами... Брр! Не может быть! Но — может. Причем возможно даже старение в разной степени интенсивности. В этом варианте я, например, ну просто устрашающая жаба. А в варианте усредненном, «европейском», — вполне ничего себе старушка-веселушка. Спасибо дочери, успокоила, состарив «по-доброму», а то после «жабы» мне просто жить расхотелось.

Образ старости и его создатель

— Ну что вы так впечатляетесь. Уверен, что через пару месяцев интерес к этому схлынет, а вы и думать о своем «кошмаре» забудете, — смеется психолог Владимир Ковалев. — Это все баловство! Правда, небезобидное. Вот вы впечатлительны, увидели себя не благообразной бабушкой, а ведьмой, и расстроились. И так могут многие отреагировать. Но на самом деле я большого значения этому увлечению не придаю. А почему это так любопытно? Да все очевидно. Первое: это просто мода, а мы всегда ведемся на нее. Второе: это, как ни крути, но все же некий шаг в будущее, а человечество мечтает сделать его с незапамятных времен, ровно столько, сколько существует на свете, как я думаю.

Ну и в какой-то степени это борьба со страхом, который живет в подсознании большинства из нас: мы боимся старения и неизвестности. В этом смысле если бы программа была, скажем так, гуманнее, она могла бы сыграть позитивную роль — поднимала бы настроение. Что, правда, в большинстве случаев и происходит... Логика в этом есть. Возможно, изобретатель приложения и не думал, что его детище вызовет такой бум. Кстати, а что о нем известно?

Ярослав Гончаров родился в городе Сосновый Бор в Ленинградской области 40 лет назад — в 1979-м. Окончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Программированием он увлекался только что не с младенчества, причем его очень поддерживали в этом родные: папа собрал для сына компьютер, а дядя, работавший на одной из крупных фирм по разработке программного обеспечения, дарил ему умные книги вроде «Языка программирования».

Кстати, сам Гончаров в одном из интервью отмечал, что в его детстве не было компьютерных игр и нечего было смотреть по телевизору, так что появлялся отличный стимул для занятий — в том числе программированием, ибо больше было заняться просто нечем. В двадцать с небольшим Ярослав начал работать в компании, занимавшейся разработкой приложений и игр для мобильных устройств, потом его пригласили в Microsoft, он поработал в США, где занялся освоением нейронных сетей и даже создал бота, играющего в покер. Вернувшись в Россию, основал свою фирму — компанию Wireless Lab, которая выпускала программы для мобильных устройств. Над приложением FaceApp Гончаров трудился 8 месяцев. Оно родилось в январе 2017-го, но рождение его прошло без помпы. И только спустя два с лишним года оно вдруг взорвало мир.

— Секрет успеха FaceApp объяснить несложно, — уверен Владимир Ковалев. — Во-первых, сейчас невероятно популярно фотографирование во всех вариантах, от видовых кадров до селфи. Во-вторых, интерес к жизни звезд на пике, а они одними из первых подхватили тренд. Но ведь правда интересно посмотреть, что получится, если состарить какую-нибудь милую звездочку или уже постаревшего, но все-таки блистательного Бреда Пита? Или состарить Джоли? Подсознательно так человек успокаивается: не я один пойду по этому пути, все там будем. Именно поэтому, кстати, людей не так заводит возможность искусственного омолаживания лица. Во-первых, нечто подобное мы уже видели — ибо уже были молоды. А старыми — еще не были. Ну и еще момент. Многим подсознательно нравится видеть других «не на коне»... Кстати, среди платных услуг приложения есть функции — посмотреть на себя с усами или щетиной, или в бороде. Но вы же помните, как в детстве все мы любили подрисовывать бороду к фотографиям или картинкам в книжке? Так что это — еще и отсыл к детству.

Шумерские «хроники»

В какой-то момент шум вокруг FaceApp достаточно неожиданно перетек из плоскости бытовой в политическую. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер направил в ФБР требование проверить приложение и принять меры для охраны национальной безопасности. По его мнению, эта придумка русских способна нанести угрозу национальной безопасности США, поскольку разработка «вторгается в частную жизнь миллионов американских граждан, которым приходится предоставлять приложению свободный и безоговорочный доступ к личным фотографиям и прочим данным». Однако это тот случай, когда за Россию заступился фактически весь американский сенат: Шумера натурально «закидали шапками», а под его заявлением, размещенным в одной из соцсетей, осталось изрядное количество язвительных комментариев. Коллеги сенатора высказались в том духе, что популярные американские приложения используют абсолютно аналогичные механизмы, что и российская программа, но отчего-то не вызывают у Шумера беспокойства. Злые языки в сети язвили: американцам просто понравилось состаривать Трампа... На выдвинутые обвинения Ярослав Гончаров отвечал, и уже не раз: он уверяет, что большинство снимков обрабатываются в облаке и удаляются оттуда через 48 часов, а личные данные пользователей компания без их согласия не использует. Так что «шумерский» скандал затих. Тем не менее без скандалов все равно не обошлось — в частности, из-за фильтра Hot, который осветлял кожу, хотя по задумке должен был сообщать им дополнительную привлекательность. Понятное дело, куда клонили: Ярослава обвинили в расизме, и ему пришлось публично извиняться, что он и сделал — быстро и корректно.

Что же касается вреда приложения, то его разработчики уже давно устали отвечать на эти претензии: по их словам, никакого вреда нет, единственное, что может случиться, — вы попытаетесь скачать поддельную версию и вместе с ней занесете на свой гаджет вирусы. Приметы подделки просты: большое количество всплывающих окон и запросы на получение сообщений.

Против собственных страхов

Впрочем, Мария Радионова, кандидат психологических наук, доцент факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, склонна искать причины увлечения приложением на большей глубине.

Актер Жан Поль Бельмондо: в молодости, состаренный программой, в реальности — в 2018 году (3). Актриса и певица Барбра Стрейзанд в молодости, состаренная FaceApp и в 2019 году (4) Фото: «Вечерняя Москва»

— Понимаете, у человека вообще много страхов, и главный из них, конечно, страх смерти. Производные от этого страха очевидны — это страх старения, утраты привлекательности. Если человек еще молод, он вполне может этим страхом поиграть, прикинувшись старым в тот момент, в то время, пока он еще относительно свеж. Игра позволяет преодолеть страх, сделать его управляемым. И вообще игра, прикол, юмор — все это прекрасные способы преодоления страха и дистанцирования от него. А это важно, ведь пока человек боится или тревожится, он беззащитен.

— Но это же действительно игра. Как можно с ее помощью побороть такой сильный страх, как страх не смерти даже, а старения?

— А вы знаете, не стоит недооценивать значение этой практики. То, что игра помогает преодолевать страхи и даже серьезные психологические травмы, давно знают детские психологи. Приведу пример. Скажем, если ребенок боится темноты, можно с ним поиграть в это. «Как будто стало темно». Делают так: дают ребенку лампу и выключатель. И он сам включает и выключает свет. Промежутки, когда он по собственной воле — это тут главное, ключевое! — оказался в темноте, можно увеличивать. Например, он может сам считать: один, два, три... двенадцать... Сначала темнота будет длиться совсем чуть-чуть. Но постепенно интервал будет увеличиваться.

— И что это дает?

— Он может начать действовать в темноте, но самое важное — то, что он сам эту темноту сделал, а не она его настигла.

— Ну а связь с этой «придуманной старостью» какая?

— Не поверите — аналогичная. Если человек может проявить активность, занять активную позицию, это меняет его. Это не старость его настигает, а он сам ее создает! Если еще точнее, то можно и так сказать: игра дает возможность стать по отношению к страху в активную позицию, а не в пассивную, страдательную. Что же касается вопроса, почему это происходит в наше время, то я бы сказала так: это культуральное явление. Дело в том, что страх смерти и старения были у людей всегда, но именно в наше время из-за того, что увеличился культ красоты и молодости, создана целая индустрия, работающая на красоту и продление молодости, обострилось и восприятие смерти. Ценность молодости выросла — она продлевается любыми способами, искусственно, различными процедурами. Сегодня девушки 25 лет, если не раньше, начинают колоть ботокс — пытаясь предотвратить образование морщин...

Ну и еще важный момент. Раньше смерть воспринималась обществом через призму религии. Наше сознание было более религиозным, а в религии проблема смерти преодолевается по-другому, не так, как в игре... Религия преподносит старение как естественный и неизбежный процесс, наподобие смены времен года. Но сознание человека современного претерпело значительные изменения. И страх смерти усилился еще и поэтому, и старение воспринимается как катастрофа, не иначе. Заметьте, раньше так относились к смерти исключительно актеры и актрисы, для которых лицо и тело были «инструментом» и «товаром». Сейчас такие взгляды исповедует большинство, поскольку многие снова воспринимают свое лицо и тело так же. Все объяснимо: не будешь хорошо выглядеть, не получишь хорошую работу, не найдешь хорошего партнера, ну и так далее...

— Значит, по-вашему, эти два фактора и обусловили бум?

— Просто потому, что две тенденции идут в связке — страх старения и стремление к продлению молодости. И вот еще важный момент, кстати. Обратите внимание: все действия по продлению молодости — будь то косметические процедуры, забота о здоровье и тому подобное — это действия в реале, реальном мире. А программа FaceApp — виртуальная... Вряд ли кто-то будет себя в реальности целенаправленно старить, правда ведь? Однако если реальные действия не помогают полностью преодолеть страх старения, человек прибегает к дополнительным, игровым контрусилиям...

Понятно. Кстати, а может, кого-то свое, личное изображение стариком и толкнет на реальные перемены в реальной жизни? Дай бог...

Сомнительный результат

Впрочем, не все так просто. Косметолог Динара Дзаоева, например, провела эксперимент очень простой, но впечатляющий.

— Я нашла фото моей мамы в 20 лет и состарила его с помощью приложения. Со снимка на меня посмотрела пожилая женщина, чье лицо с тонкой кожей было просто перепахано морщинами. Но в реальности мама для своих 70 лет выглядит изумительно — не старше 55 лет. Правда, особого секрета в этом нет: когда я училась, мама «подарила» мне свое лицо для экспериментов. К счастью, все они были удачными. Мама не скрывает, что у нее сделана круговая подтяжка лица, что она не раз проходила процедуру очищения лица фруктовыми кислотами, я колола ей витамины молодости и красоты и ботокс и регулярно делала массаж лица, не позволяя появиться «брылям» и второму подбородку, поскольку в косметологии очень многие проблемы куда проще предотвратить, чем исправлять потом. Но программа не смогла учесть, конечно же, ни наших усилий, ни того, что каждый день наука и медицина предоставляют нам все новые и новые возможности по поддержанию красоты. Так что в нашем случае, возможно, приложение показало самый печальный результат из теоретически возможных, но с реальностью он не совпал ни на йоту. Думаю, кстати, что так же и во многих других случаях — она как бы утрирует наметившиеся минусы во внешности, гипертрофирует их, но и только.

Однако разработчикам программы Динара очень благодарна — лично.

— И я, и все косметологи. А уж пластические хирурги, я думаю, вообще на разработчиков FaceApp должны молиться, — смеется она. — Почти все новые клиентки, которые приходили ко мне в кабинет, сознавались, что после того как состарили свое лицо через приложение и оценили результат, они начали тратить на косметику и косметологические процедуры значительно больше денег. А некоторые не скрывают, что если раньше не допускали мысли о пластической хирургии, то после увиденного она уже не кажется крамольной и они морально готовы на проведение по крайней мере апробированных услуг — вживление золотых нитей, блефаропластику, коррекцию шеи. Так что спасибо нашим помощникам, не дают остаться без работы... Хочу еще заметить, что программа явно не учитывает, да и не может учитывать образа жизни человека. Так что ее прогноз явно не точен — в пожилом возрасте все наши грехи и нарушения образа жизни проступают на лице.

Сослагательное наклонение

...Инфантильный мир, почувствовав, что любимая игрушка вскоре может надоесть, занялись альтернативной историей: принялись состаривать тех звезд, кто не успел дожить до старости. Кривая популярности приложения вновь поползла вверх. Хотя почему-то очень больно смотреть на покрытого морщинами Высоцкого и принцессу Диану, состарившуюся Мэрилин Монро или Сергея Бодрова. О корректности и этичности подобных проб говорить вроде как глупо — никто не может запретить подобных экспериментов, но они не вызывают даже улыбки. Впрочем, у каждого, наверное, своя правда. А еще она и в том, что еще чуть-чуть, и интернет-сообщество потребует подбрасывания новых полешек — ему нужна будет новая развлекалочка. Что ей станет на этот раз? «Как выглядит мой скелет?» Что-то еще? Пока не знает никто. Но замена «игрушке» найдется — обязательно.

КСТАТИ

За два года приложение принесло его создателю 11 с лишним миллионов долларов. Еще один миллион Гончаров заработал всего за 10 дней — с 9 по 19 июля.

Читайте также: Депутат прокомментировал опасения американского сенатора относительно FaceApp