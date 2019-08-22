Пятница 23 августа , 07:08
Ясно + 12 °
Город
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Технологии

Старый я. Приложение, меняющее внешность, обогатило своих создателей и косметологов

Ольга Кузьмина
• 21:41 • 22 августа 2019
Мы решили сравнить результат «программного» старения с естественным ходом истории. Перед вами знаменитый актер Ален Делон: в молодости, состаренный программой и в реальности, в этом году (1). Актриса Софи Лорен: в молодости, состаренная FaceApp и в настоящее время (2018 год) (2).
Фото: «Вечерняя Москва»
Мы решили сравнить результат «программного» старения с естественным ходом истории. Перед вами знаменитый актер Ален Делон: в молодости, состаренный программой и в реальности, в этом году (1). Актриса Софи Лорен: в молодости, состаренная FaceApp и в настоящее время (2018 год) (2).
Фото: «Вечерняя Москва»
Приложение FaceApp свело мир с ума и продолжает будоражить не тысячи, а миллионы людей. Но в чем прелесть предлагаемой «старящим фильтром» услуги, отчего так хочется посмотреть на себя, но на полвека старше? «Вечерка» решила разобраться в этом, тем более что вокруг приложения действительно слишком много шума.

Попытаемся вместе найти ответ на вопрос — почему же пользователи так подсели на эту забаву.

Шум слегка утих, но сеть по-прежнему пестрит хештегами #faceapp #ястарый #фейсапп. Один клик — и твоя лучшая подруга вдруг появляется перед тобой в образе старушки. А вот и младшая сестра покрылась сеткой морщин. А брат — полысел, чуть осунулся, мешки надулись под красноватыми глазами... Брр! Не может быть! Но — может. Причем возможно даже старение в разной степени интенсивности. В этом варианте я, например, ну просто устрашающая жаба. А в варианте усредненном, «европейском», — вполне ничего себе старушка-веселушка. Спасибо дочери, успокоила, состарив «по-доброму», а то после «жабы» мне просто жить расхотелось.

Образ старости и его создатель

— Ну что вы так впечатляетесь. Уверен, что через пару месяцев интерес к этому схлынет, а вы и думать о своем «кошмаре» забудете, — смеется психолог Владимир Ковалев. — Это все баловство! Правда, небезобидное. Вот вы впечатлительны, увидели себя не благообразной бабушкой, а ведьмой, и расстроились. И так могут многие отреагировать. Но на самом деле я большого значения этому увлечению не придаю. А почему это так любопытно? Да все очевидно. Первое: это просто мода, а мы всегда ведемся на нее. Второе: это, как ни крути, но все же некий шаг в будущее, а человечество мечтает сделать его с незапамятных времен, ровно столько, сколько существует на свете, как я думаю.

Ну и в какой-то степени это борьба со страхом, который живет в подсознании большинства из нас: мы боимся старения и неизвестности. В этом смысле если бы программа была, скажем так, гуманнее, она могла бы сыграть позитивную роль — поднимала бы настроение. Что, правда, в большинстве случаев и происходит... Логика в этом есть. Возможно, изобретатель приложения и не думал, что его детище вызовет такой бум. Кстати, а что о нем известно?

Ярослав Гончаров родился в городе Сосновый Бор в Ленинградской области 40 лет назад — в 1979-м. Окончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Программированием он увлекался только что не с младенчества, причем его очень поддерживали в этом родные: папа собрал для сына компьютер, а дядя, работавший на одной из крупных фирм по разработке программного обеспечения, дарил ему умные книги вроде «Языка программирования».

Кстати, сам Гончаров в одном из интервью отмечал, что в его детстве не было компьютерных игр и нечего было смотреть по телевизору, так что появлялся отличный стимул для занятий — в том числе программированием, ибо больше было заняться просто нечем. В двадцать с небольшим Ярослав начал работать в компании, занимавшейся разработкой приложений и игр для мобильных устройств, потом его пригласили в Microsoft, он поработал в США, где занялся освоением нейронных сетей и даже создал бота, играющего в покер. Вернувшись в Россию, основал свою фирму — компанию Wireless Lab, которая выпускала программы для мобильных устройств. Над приложением FaceApp Гончаров трудился 8 месяцев. Оно родилось в январе 2017-го, но рождение его прошло без помпы. И только спустя два с лишним года оно вдруг взорвало мир.

— Секрет успеха FaceApp объяснить несложно, — уверен Владимир Ковалев. — Во-первых, сейчас невероятно популярно фотографирование во всех вариантах, от видовых кадров до селфи. Во-вторых, интерес к жизни звезд на пике, а они одними из первых подхватили тренд. Но ведь правда интересно посмотреть, что получится, если состарить какую-нибудь милую звездочку или уже постаревшего, но все-таки блистательного Бреда Пита? Или состарить Джоли? Подсознательно так человек успокаивается: не я один пойду по этому пути, все там будем. Именно поэтому, кстати, людей не так заводит возможность искусственного омолаживания лица. Во-первых, нечто подобное мы уже видели — ибо уже были молоды. А старыми — еще не были. Ну и еще момент. Многим подсознательно нравится видеть других «не на коне»... Кстати, среди платных услуг приложения есть функции — посмотреть на себя с усами или щетиной, или в бороде. Но вы же помните, как в детстве все мы любили подрисовывать бороду к фотографиям или картинкам в книжке? Так что это — еще и отсыл к детству.

Шумерские «хроники»

В какой-то момент шум вокруг FaceApp достаточно неожиданно перетек из плоскости бытовой в политическую. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер направил в ФБР требование проверить приложение и принять меры для охраны национальной безопасности. По его мнению, эта придумка русских способна нанести угрозу национальной безопасности США, поскольку разработка «вторгается в частную жизнь миллионов американских граждан, которым приходится предоставлять приложению свободный и безоговорочный доступ к личным фотографиям и прочим данным». Однако это тот случай, когда за Россию заступился фактически весь американский сенат: Шумера натурально «закидали шапками», а под его заявлением, размещенным в одной из соцсетей, осталось изрядное количество язвительных комментариев. Коллеги сенатора высказались в том духе, что популярные американские приложения используют абсолютно аналогичные механизмы, что и российская программа, но отчего-то не вызывают у Шумера беспокойства. Злые языки в сети язвили: американцам просто понравилось состаривать Трампа... На выдвинутые обвинения Ярослав Гончаров отвечал, и уже не раз: он уверяет, что большинство снимков обрабатываются в облаке и удаляются оттуда через 48 часов, а личные данные пользователей компания без их согласия не использует. Так что «шумерский» скандал затих. Тем не менее без скандалов все равно не обошлось — в частности, из-за фильтра Hot, который осветлял кожу, хотя по задумке должен был сообщать им дополнительную привлекательность. Понятное дело, куда клонили: Ярослава обвинили в расизме, и ему пришлось публично извиняться, что он и сделал — быстро и корректно.

Что же касается вреда приложения, то его разработчики уже давно устали отвечать на эти претензии: по их словам, никакого вреда нет, единственное, что может случиться, — вы попытаетесь скачать поддельную версию и вместе с ней занесете на свой гаджет вирусы. Приметы подделки просты: большое количество всплывающих окон и запросы на получение сообщений.

Против собственных страхов

Впрочем, Мария Радионова, кандидат психологических наук, доцент факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, склонна искать причины увлечения приложением на большей глубине.

Актер Жан Поль Бельмондо: в молодости, состаренный программой, в реальности — в 2018 году (3). Актриса и певица Барбра Стрейзанд в молодости, состаренная FaceApp и в 2019 году (4) Фото: «Вечерняя Москва»

— Понимаете, у человека вообще много страхов, и главный из них, конечно, страх смерти. Производные от этого страха очевидны — это страх старения, утраты привлекательности. Если человек еще молод, он вполне может этим страхом поиграть, прикинувшись старым в тот момент, в то время, пока он еще относительно свеж. Игра позволяет преодолеть страх, сделать его управляемым. И вообще игра, прикол, юмор — все это прекрасные способы преодоления страха и дистанцирования от него. А это важно, ведь пока человек боится или тревожится, он беззащитен.

— Но это же действительно игра. Как можно с ее помощью побороть такой сильный страх, как страх не смерти даже, а старения?

— А вы знаете, не стоит недооценивать значение этой практики. То, что игра помогает преодолевать страхи и даже серьезные психологические травмы, давно знают детские психологи. Приведу пример. Скажем, если ребенок боится темноты, можно с ним поиграть в это. «Как будто стало темно». Делают так: дают ребенку лампу и выключатель. И он сам включает и выключает свет. Промежутки, когда он по собственной воле — это тут главное, ключевое! — оказался в темноте, можно увеличивать. Например, он может сам считать: один, два, три... двенадцать... Сначала темнота будет длиться совсем чуть-чуть. Но постепенно интервал будет увеличиваться.

— И что это дает?

— Он может начать действовать в темноте, но самое важное — то, что он сам эту темноту сделал, а не она его настигла.

— Ну а связь с этой «придуманной старостью» какая?

— Не поверите — аналогичная. Если человек может проявить активность, занять активную позицию, это меняет его. Это не старость его настигает, а он сам ее создает! Если еще точнее, то можно и так сказать: игра дает возможность стать по отношению к страху в активную позицию, а не в пассивную, страдательную. Что же касается вопроса, почему это происходит в наше время, то я бы сказала так: это культуральное явление. Дело в том, что страх смерти и старения были у людей всегда, но именно в наше время из-за того, что увеличился культ красоты и молодости, создана целая индустрия, работающая на красоту и продление молодости, обострилось и восприятие смерти. Ценность молодости выросла — она продлевается любыми способами, искусственно, различными процедурами. Сегодня девушки 25 лет, если не раньше, начинают колоть ботокс — пытаясь предотвратить образование морщин...

Ну и еще важный момент. Раньше смерть воспринималась обществом через призму религии. Наше сознание было более религиозным, а в религии проблема смерти преодолевается по-другому, не так, как в игре... Религия преподносит старение как естественный и неизбежный процесс, наподобие смены времен года. Но сознание человека современного претерпело значительные изменения. И страх смерти усилился еще и поэтому, и старение воспринимается как катастрофа, не иначе. Заметьте, раньше так относились к смерти исключительно актеры и актрисы, для которых лицо и тело были «инструментом» и «товаром». Сейчас такие взгляды исповедует большинство, поскольку многие снова воспринимают свое лицо и тело так же. Все объяснимо: не будешь хорошо выглядеть, не получишь хорошую работу, не найдешь хорошего партнера, ну и так далее...

— Значит, по-вашему, эти два фактора и обусловили бум?

— Просто потому, что две тенденции идут в связке — страх старения и стремление к продлению молодости. И вот еще важный момент, кстати. Обратите внимание: все действия по продлению молодости — будь то косметические процедуры, забота о здоровье и тому подобное — это действия в реале, реальном мире. А программа FaceApp — виртуальная... Вряд ли кто-то будет себя в реальности целенаправленно старить, правда ведь? Однако если реальные действия не помогают полностью преодолеть страх старения, человек прибегает к дополнительным, игровым контрусилиям...

Понятно. Кстати, а может, кого-то свое, личное изображение стариком и толкнет на реальные перемены в реальной жизни? Дай бог...

Сомнительный результат

Впрочем, не все так просто. Косметолог Динара Дзаоева, например, провела эксперимент очень простой, но впечатляющий.

— Я нашла фото моей мамы в 20 лет и состарила его с помощью приложения. Со снимка на меня посмотрела пожилая женщина, чье лицо с тонкой кожей было просто перепахано морщинами. Но в реальности мама для своих 70 лет выглядит изумительно — не старше 55 лет. Правда, особого секрета в этом нет: когда я училась, мама «подарила» мне свое лицо для экспериментов. К счастью, все они были удачными. Мама не скрывает, что у нее сделана круговая подтяжка лица, что она не раз проходила процедуру очищения лица фруктовыми кислотами, я колола ей витамины молодости и красоты и ботокс и регулярно делала массаж лица, не позволяя появиться «брылям» и второму подбородку, поскольку в косметологии очень многие проблемы куда проще предотвратить, чем исправлять потом. Но программа не смогла учесть, конечно же, ни наших усилий, ни того, что каждый день наука и медицина предоставляют нам все новые и новые возможности по поддержанию красоты. Так что в нашем случае, возможно, приложение показало самый печальный результат из теоретически возможных, но с реальностью он не совпал ни на йоту. Думаю, кстати, что так же и во многих других случаях — она как бы утрирует наметившиеся минусы во внешности, гипертрофирует их, но и только.

Однако разработчикам программы Динара очень благодарна — лично.

— И я, и все косметологи. А уж пластические хирурги, я думаю, вообще на разработчиков FaceApp должны молиться, — смеется она. — Почти все новые клиентки, которые приходили ко мне в кабинет, сознавались, что после того как состарили свое лицо через приложение и оценили результат, они начали тратить на косметику и косметологические процедуры значительно больше денег. А некоторые не скрывают, что если раньше не допускали мысли о пластической хирургии, то после увиденного она уже не кажется крамольной и они морально готовы на проведение по крайней мере апробированных услуг — вживление золотых нитей, блефаропластику, коррекцию шеи. Так что спасибо нашим помощникам, не дают остаться без работы... Хочу еще заметить, что программа явно не учитывает, да и не может учитывать образа жизни человека. Так что ее прогноз явно не точен — в пожилом возрасте все наши грехи и нарушения образа жизни проступают на лице.

Сослагательное наклонение

...Инфантильный мир, почувствовав, что любимая игрушка вскоре может надоесть, занялись альтернативной историей: принялись состаривать тех звезд, кто не успел дожить до старости. Кривая популярности приложения вновь поползла вверх. Хотя почему-то очень больно смотреть на покрытого морщинами Высоцкого и принцессу Диану, состарившуюся Мэрилин Монро или Сергея Бодрова. О корректности и этичности подобных проб говорить вроде как глупо — никто не может запретить подобных экспериментов, но они не вызывают даже улыбки. Впрочем, у каждого, наверное, своя правда. А еще она и в том, что еще чуть-чуть, и интернет-сообщество потребует подбрасывания новых полешек — ему нужна будет новая развлекалочка. Что ей станет на этот раз? «Как выглядит мой скелет?» Что-то еще? Пока не знает никто. Но замена «игрушке» найдется — обязательно.

КСТАТИ

За два года приложение принесло его создателю 11 с лишним миллионов долларов. Еще один миллион Гончаров заработал всего за 10 дней — с 9 по 19 июля.

Читайте также: Депутат прокомментировал опасения американского сенатора относительно FaceApp

Мы решили сравнить результат «программного» старения с естественным ходом истории. Перед вами знаменитый актер Ален Делон: в молодости, состаренный программой и в реальности, в этом году (1). Актриса Софи Лорен: в молодости, состаренная FaceApp и в настоящее время (2018 год) (2).
Фото: «Вечерняя Москва»
Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Россия призвала США к сдерживанию гонки вооружений
06:5023 августа 2019
Внешняя политика
Теплая погода сохранится в столице 23 августа
06:2423 августа 2019
Город
Ученые выяснили, как прослушивание аудиокниг влияет на мозг
05:5423 августа 2019
Наука
Российские ученые создали технологию отслеживания перемещений человека
05:3923 августа 2019
Наука
Трамп призвал Россию присоединиться к борьбе с терроризмом в Афганистане
04:5723 августа 2019
В мире
Полицейские искали взрывчатку в доме родителей Владимира Зеленского
04:1023 августа 2019
В мире
Хирург рассказал, может ли употребление семечек спровоцировать аппендицит
03:5123 августа 2019
Здоровье
Число россиян-долгожителей увеличилось почти втрое
03:1023 августа 2019
Общество
Россияне младше 30 лет установили рекорд по ипотеке
02:2223 августа 2019
Экономика
Движение на участке МКАД затруднено после опрокидывания фуры
01:3723 августа 2019
Происшествия
Сбившего насмерть старушку сына бизнесмена отпустили под подписку о невыезде
01:2323 августа 2019
Происшествия
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
00:3523 августа 2019
Город
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
00:2323 августа 2019
В мире
Детские купе с играми, книгами и куклами появились в поездах
23:5322 августа 2019
Транспорт
Ученые назвали простой способ продлить жизнь
23:3122 августа 2019
Наука
Более 130 подъездов отремонтируют в Печатниках до конца 2019 года
22:5522 августа 2019
Город
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
22:4322 августа 2019
Происшествия
Четырнадцать тысяч дополнительных пассажирских мест создали на Горьковском направлении
22:1222 августа 2019
Транспорт
Головной офис сотового оператора эвакуировали в столице из-за угрозы взрыва
21:5522 августа 2019
Происшествия
Новую зону отдыха открыли в Северном Тушине
21:3722 августа 2019
Город
Расписание Киевского направления МЖД изменится с 23 по 26 августа
21:2222 августа 2019
Транспорт
Россияне не пострадали от ударов молний в польских Татрах
21:1622 августа 2019
Происшествия
ЦОДД сообщил о снятии нескольких ограничений на юго-западе Москвы
21:0522 августа 2019
Транспорт
Движение на МКАД в районе Профсоюзной улицы ограничили до декабря
21:0122 августа 2019
Город
Новый сквер откроется на северо-востоке Москвы 23 августа
20:5922 августа 2019
Город
Завершается отделка фасадов жилого дома по реновации в Текстильщиках
20:3622 августа 2019
Город
Сотрудники таможни Шереметьево пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий
20:3222 августа 2019
Происшествия
«Единая Россия» представила кандидатов, которых готова поддержать на выборах в Мосгордуму
20:0422 августа 2019
Город
Сергей Собянин сделал символическое вбрасывание перед стартом Кубка мэра Москвы по хоккею
19:5122 августа 2019
Спорт
Названы главные площадки фестиваля «PROлето» в Москве
19:4822 августа 2019
Город
Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в Петербурге
19:4522 августа 2019
Происшествия
Директор «Ленкома» рассказал о состоянии здоровья Марка Захарова
19:3522 августа 2019
Культура
Церемония вручения официальных символов муниципальных образований прошла в Москве
19:3022 августа 2019
Город
Три эстакады через железнодорожные пути построят на Северо-Восточной хорде
19:0522 августа 2019
Город
День Государственного флага отпраздновали с детьми в Музее Победы
19:0022 августа 2019
Город
Максимальный ранг сложности присвоили пожару на складе в Санкт-Петербурге
19:0022 августа 2019
Происшествия
Почти 650 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию на западе Москвы
18:5222 августа 2019
Город
Названы самые «мужские» марки автомобилей
18:5022 августа 2019
Общество
Обновляющий изменения на дорогах сервис создали в Москве
18:3322 августа 2019
Город
Стало известно, какие иностранные кухни предпочитают россияне
18:2422 августа 2019
Общество
«Победа» направит претензию после инцидента с не попавшей на рейс женщиной
18:0322 августа 2019
Происшествия
МВД: Число разбоев в России снизилось почти в два раза за четыре года
18:0222 августа 2019
Общество
Следователи завершили работу на месте жесткой посадки самолета А321
18:0222 августа 2019
Происшествия
Минпросвещения прокомментировало идею ввести в школах уроки киберспорта
17:4722 августа 2019
Общество
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
17:4722 августа 2019
Армия
Девять станций Сокольнической линии метро открыли раньше срока
17:4422 августа 2019
Транспорт
Патрули ЦОДД появятся в сентябре рядом со столичными школами
17:3422 августа 2019
Город
Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019»
17:2222 августа 2019
Общество
Поможем всем миром
17:1922 августа 2019
Город
Сквер для любителей поэзии открыли в районе Хорошево-Мневники
17:1722 августа 2019
Мой район
Многофункциональный комплекс построят в Солнцеве
17:0522 августа 2019
Город
Склад свечей загорелся в Петербурге
16:5722 августа 2019
Происшествия
Движение на северо-западе Москвы ограничат из-за ремонта моста
16:5722 августа 2019
Город
Абсолютное большинство москвичей оценили работу центров госуслуг на «отлично»
16:4922 августа 2019
Город
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Зеленограде
16:3722 августа 2019
Город
Поступления в столичный бюджет от торгового сбора увеличились на 3,6 процента
16:2622 августа 2019
Город
Стало известно, где похоронят актрису Александру Назарову
16:2422 августа 2019
Культура
Более 30 стран станут участниками Московской международной книжной выставки-ярмарки
16:1822 августа 2019
Город
Пострадавшие при ЧП в Архангельской области сотрудники Росатома идут на поправку
16:1522 августа 2019
Происшествия
Незаконную автомойку демонтировали в Марьине
16:1422 августа 2019
Город
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве
16:1222 августа 2019
Город
Роскомнадзор потребовал заблокировать сайты с незаконно размещенными персональными данными
16:0322 августа 2019
Общество
Пожар потушили на северо-западе столицы
16:0122 августа 2019
Происшествия
Робот «Федор» приступит к работе на МКС 25–26 августа
15:5622 августа 2019
Технологии
Посвященные собранию мецената Щукина карты «Тройка» поступили в продажу
15:5022 августа 2019
Город
Более миллиона студентов СПО пройдут обучение на модернизированных рабочих местах
15:5022 августа 2019
Общество
Эксперт назвала три фактора поддержки рубля в августе
15:4222 августа 2019
Экономика
﻿Самолет A321 уберут с места аварийной посадки 23 августа
15:3122 августа 2019
Происшествия
Фестиваль «Цветочный джем» стартовал в столице
15:3122 августа 2019
Город
Медики рассказали, когда первоклассников можно отдавать в секции
15:2522 августа 2019
Дети
Временные ограничения на Сокольнической линии метро снимут к 23 августа
15:2522 августа 2019
Транспорт
Путин призвал развивать добычу угля не во вред экологии страны
15:1022 августа 2019
Внутренняя политика
Теплая погода ожидается в дни празднования 350-летия флага России
15:0022 августа 2019
Город
Территорию между станцией метро «ВДНХ» и улицей Касаткина благоустроят
14:3822 августа 2019
Город
«Интернет-тролли» заблокировали страницу Виталия Кличко в Instagram
14:2822 августа 2019
Курьезы
Двадцать четыре пешеходных перехода появятся на Савеловском направлении МЦД
14:1422 августа 2019
Город
Обвиняемым в миллиардных хищениях братьям Магомедовым ужесточили обвинение
14:0922 августа 2019
Закон
Сергей Собянин: Девять станций Сокольнической линии откроют на три дня раньше
14:0522 августа 2019
Город
Робот «Федор» поздравил россиян с Днем флага
14:0422 августа 2019
Технологии
Метеорологи рассказали москвичам, каким будет начало сентября
14:0022 августа 2019
Город
Названо число россиян, способных по памяти прочесть первую строчку гимна
13:5122 августа 2019
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на северо-востоке столицы
13:4522 августа 2019
Происшествия
Девять человек спасли из горящего дома на севере Москвы
13:3222 августа 2019
Происшествия
Москвичи смогут обменять бытовые отходы на экобилеты в театры и музеи
13:2622 августа 2019
Город
Марат Хуснуллин сообщил о создании еще пяти образовательных объектов в Зеленограде
13:2622 августа 2019
Город
Названы лучшие зоопарки России для посещения с детьми
13:1922 августа 2019
Животные
Московская полиция задержала нелегального похоронщика-миллионера
13:0122 августа 2019
Происшествия
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии супруга после инсульта
12:4822 августа 2019
Общество
Ночь на 22 августа в Москве стала самой теплой за месяц
12:4422 августа 2019
Город
Лидию Федосееву-Шукшину перевезли в столичную клинику из Болгарии
12:4122 августа 2019
Звезды
Центры госуслуг предложили москвичам помощь в трудоустройстве
12:3822 августа 2019
Город
Почти 90 пассажиров аварийного А321 получили денежные компенсации
12:3822 августа 2019
Общество
Названы любимые виды спорта российских школьников
12:3222 августа 2019
Спорт
Дополнительные «Сапсаны» запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в ноябре
12:2722 августа 2019
Транспорт
Столичные врачи успешно прооперировали девушку с переломом шейного позвонка
12:1522 августа 2019
Город
Автомобили пятерых нарушителей правил парковки эвакуировали по 5 раз с начала года
12:1522 августа 2019
Город
Власти Нижегородской области рассказали о состоянии найденной в лесу девочки
11:5822 августа 2019
Дети
Уголовное дело возбуждено после попытки сожжения мужчины на юге столицы
11:3722 августа 2019
Город
«Россия не торгует своими территориями»: депутат Госдумы о словах Зеленского про Крым
11:0822 августа 2019
Внешняя политика
Анонсировано начало съемок в Великобритании документального фильма о Путине
11:0822 августа 2019
Кино
Детеныши сурикатов родились в Московском зоопарке
11:0322 августа 2019
Город
Новая Москва выполнила годовой план по вводу нежилой недвижимости
10:4022 августа 2019
Недвижимость
Экологический забег пройдет в парке «Кузьминки-Люблино» 23 августа
10:3822 августа 2019
Город
Шахматный павильон появится в усадьбе «Люблино»
10:1822 августа 2019
Город
«Росконтроль» рассказал, каким должен быть идеальный школьный учебник
10:0822 августа 2019
Товары
Исследователи сообщили об ужасных повреждениях «Титаника»
09:4822 августа 2019
В мире
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сведения о сердечном приступе актрисы
09:3122 августа 2019
Звезды
Захарова резко отреагировала на предложение Зеленского вернуть Крым в обмен на G8
09:2522 августа 2019
Внешняя политика
Международный фестиваль дронов пройдет в парке Горького 24 и 25 августа
09:1822 августа 2019
Афиша
Хоккеист Барбашев рассказал, как пил самогон из Кубка Стэнли
09:0022 августа 2019
Спорт
Пассажиры метро стали в 4 раза реже покупать билеты «Единый»
08:5022 августа 2019
Город
Робот «Федор» отправился на МКС с флагом России в руке
08:4322 августа 2019
Общество
Россиянина заподозрили в заказном убийстве армянского криминального авторитета
08:3122 августа 2019
Происшествия
Названы самые дешевые районы Москвы для аренды жилья студентами
08:2622 августа 2019
Город
Один человек погиб и более 300 эвакуированы при пожаре на теплоходе в Петербурге
08:1122 августа 2019
Происшествия
Гимнастикой на свежем воздухе можно заняться в 34 зеленых зонах столицы
08:0622 августа 2019
Спорт
Археологи обнаружили в центре Москвы артефакты XVIII века
08:0422 августа 2019
Город
Специалисты «Роскачества» определили самые безопасные чайники
08:0022 августа 2019
Общество
Восемь человек пострадали при ДТП с автобусом в Подмосковье
07:5122 августа 2019
Происшествия
Госдума предложила снизить подоходный налог для многодетных матерей
07:4422 августа 2019
Внутренняя политика
Загрузить еще

Нужен ли мобильный телефон ребенку на уроке...

22 августа 17:02
Эфиры Вечерка-ТВ

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Георгий Бовт

Как Горбачев не смог спасти КПСС

Александр Никонов

Детей готовят к кибервойне

Михаил Бударагин

Человек августа

Никита Миронов

Почему «первосентябрьский капитал» вреден...

Виктория Федотова

Кукуруза с того самого поля, где упал самолет, — это фейк...

Оксана Крученко

Женщины не хотят принца. Хватит с нас...

Ирина Алкснис

Слово «фейк» проникло во все сферы нашей жизни...

Самер Мустафа

Дайте молодежи «Матрицу»

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER