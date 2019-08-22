Постулат десантника — мимо земли не пролетишь

Под шум вертолетной турбины в ангаре рядом с посадочным полем комплектуют снаряжение два десятка спецназовцев. В среднем процесс сбора у опытных десантников занимает около 15 минут. Перед каждым прыжком проверяется все: от целостности купола, выполненного из ткани нулевой воздухопроницаемости до прочности тросов.

— После пятисотого прыжка уже не страшно! — шутят парашютисты.

Выход из вертолета, управление телом в свободном падении, работа днем и ночью в полной экипировке — после такой подготовки специалисты способны доставить любой груз на любую поверхность с точностью до одного метра. Чем ближе друг к другу приземлятся бойцы, тем легче им выполнять задачи. Плохой погоды для них не бывает: единственный повод для отмены полета — высокая вероятность обледенения вертолета.

— Сегодня на сборах — три подразделения: отряд сил специального назначения «Витязь», сборный отряд быстрого реагирования «Рысь» и отряд специального назначения города Новосибирск, — объясняет перед погрузкой в вертолет начальник парашютно-десантной службы управления войск специального назначения Главного управления сил специального назначения Федеральной службы войск Национальной гвардии, подполковник Сергей Лихторенко. — Первоначальная подготовка проходит с парашютом Д-1–5у. А дальнейшее совершенствование — на более сложных моделях.

Вся ответственность за «груз», в роли которого сегодня ни разу не прыгавшая до этого я, ложится на плечи руководителя прыжков Владимира Маркова (фамилия изменена по просьбе героя). Ножные обхваты подвесной системы затянуты до предела, грудная перемычка проверяется трижды — строгий подход к инструктажу вселяет уверенность в безопасности дальнейшей авантюры.

— Голову запрокинь назад, ноги согни, руки держи у груди, по команде — раскрывай в стороны, — инструктирует Владимир.

Это вам не подготовка к экзамену, списать уже не получится! Что ж, в компании парашютиста, парившего под открытым небом пару-тройку тысяч раз, признаюсь, не так страшно! Да сдавать назад перед толпой глядящих с улыбкой на лице десантников както даже стыдно.

В вертолете каждая минута тянется вечность. Вот по одному, пожав друг другу руки, прыгают спецназовцы. Мы — последние. Внизу — три тысячи метров.

Шум пропеллера сменяет резкая тишина. В первые секунды все инструкции из головы попросту выдувает бьющим в лицо ветром. Скорость — почти 180 километров в час. Сорок секунд свободного падения, стремительно приближающаяся линия горизонта, резкий толчок — это раскрывается парашют.

— Ну что, жива? — голос руководителя тандема прямо над ухом. — Пожалуй, надо пару виражей заложить.

Оставив управление на совесть Владимира, наслаждаюсь панорамой города. Правда, забегая вперед, уже через пять минут после приземления все увиденное словно стирается из памяти: остаются бьющие через край эмоции.

— Ноги вперед! — очередная команда за ухом. Чем ближе к Земле, тем большей кажется скорость. Хочется зажмуриться и закричать — но посадка, вопреки ожиданиям, мягкая. Вот в какой момент надо спрашивать, жива я или нет!

По словам Владимира, на то, чтобы научиться приземляться точно в заданную координату, обычно уходит около пятидесяти попыток. Максимально возможная загрузка для тандема — 225 килограммов: специально для того, чтобы в полевых условиях у партнера была возможность взять с собой дополнительный груз, оружие или боеприпасы. К слову, по результатам исследования Американской ассоциации дельтапланеризма, на каждые сто тысяч успешных парашютных спусков приходится двадцать пять происшествий. Так что это один из самых безопасных видов экстремальной деятельности.

— Вообще система парашюта проверена годами и сотнями тысяч попыток, — утверждает инструктор. Почему эта фраза не прозвучала до прыжка? — Так что бояться нечего. Гражданских в одиночку мы не отпускаем, только в тандеме. Это ведь наша ответственность!

Слабость в ногах и легкая эйфория — остается разве что лечь посреди поля и любоваться на спускающихся следом спецназовцев. За куполами парашютов — развевающиеся флаги Российской Федерации, службы войск Национальной гвардии и Центра специального назначения «Витязь».

Десантируются бойцы в полной амуниции, с оружием и продовольствием. А использование специальной системы «Стайер» позволяет прийти в заданную точку даже при удалении на пять километров во время полета.

— Идея прыжка с флагами реализуется почти на каждом государственном мероприятии, — говорит Сергей Лихторенко. — Люди видят в небе наш триколор, от этого — особое чувство гордости. А уж когда ты сам в небе с российском флагом — так это вообще неописуемое ощущение.

СПРАВКА

Парашютная система российской разработки «Стайер», используемая военнослужащими подразделений специального назначения Росгвардии, предназначена для десантирования с высот от 400 до 8000 метров на скорости до 255 километров в час. Общий вес комплекта не превышает 18 килограммов. А парашютная система типа «Крыло» дает возможность с большой точностью направить группу или отдельного специалиста в район предстоящих действий.

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