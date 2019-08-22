Церемония вручения официальных символов муниципальных образований прошла в Москве
Церемония вручения свидетельств о регистрации официальных символов муниципальных образований состоялась в Москве. Мероприятие было приурочено к 25-летию праздника Дня Государственного флага.
Свидетельства о регистрации герба и флага получили представители муниципальных округов Сокол, Обручевский, Коньково, Лосиноостровский, Некрасовка, Сокольники, Можайский, Бирюлево Восточное, Ново-Переделкино, а также представители поселений Роговское, Сосенское, Краснопахорское, Десеновское, Рязановское и других.
Присутствовавший на мероприятии руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский рассказал, что официально флаг и герб Москвы были внесены в Государственный геральдический реестр только в 2012 году.
Он добавил, что в этом году в России празднуется 350-летие российского триколора и 250-летие ордена Святого Георгия, передает агентство городских новостей «Москва».
День Государственного флага Российской Федерации был установлен в 1994 году указом президента РФ. Он празднуется 22 августа. Именно в этот день в 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший советский в качестве государственного символа.
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