Четыре километра нитей для картины

Москвичка Ани Абакумова прославилась на весь мир благодаря своим уникальным полотнам из цветных нитей. Технологию создания картин девушка разработала сама. Новое течение в современном искусстве получило название стринг-арт (от англ. string — нить и art — искусство), или нитяная графика. Корреспондент «ВМ» пообщался с мастерицей и попытался узнать секреты создания шедевров. По словам Ани, особенностью направления являются необычные переплетения и узоры, которые получаются в результате натягивания нитей в определенной последовательности.

— Я использую свой собственный математический алгоритм, позволяющий преобразить нарисованный портрет в схему, которую затем воспроизвожу вручную, используя цветные нити и круглые ткацкие станки, — поясняет наша героиня.

Картины художница создает исключительно на канве круглой формы, а в качестве базы чаще всего берет всемирно известные полотна знаменитых живописцев.

Примечателен тот факт, что до Абакумовой все мастера, работающие в технологии стринг-арта, создавали работы исключительно в черных и белых тонах. Москвичка же решили пойти дальше и стала своего рода новатором в этом направлении.

— Самой первой работой в цвете стала «Леди Лилит» английского художника Данте Габриэля Россетти, — вспоминает художница. — Она же и является одной из моих любимейших. Причем поначалу я не верила, что цветными нитями удастся сделать что-то путное, ведь на макете все получалось, но не было уверенности, что и в реальности удастся все воплотить.

Но художница рискнула, и результат никого не оставил равнодушным. И сегодня полотна мастера привлекают внимание не только соотечественников, каждый день Абакумову приглашают с выставкой в различные музеи мира.

— Уже поступило предложение из нью-йоркского Музея современного искусства на Манхэттене, но я хочу показать свои работы сначала родной публике, поэтому первыми наши картины увидят жители и гос ти столицы, правда, весной 2020 года, — говорит Ани.

Вообще интерес к стринг-арту у девушки, которая является дипломированным филологом французского, начал проявляться три года назад. После чего хобби переросло в настоящее искусство.

Работа над полотнами, по признанию Абакумовой, — дело непростое. На одну цветную картину уходит четыре километра нитей.

— Чтобы полностью создать одну композицию, уходит целая неделя, — говорит Ани. При этом нужно постараться попасть в технику, но не забывать и о содержании.

— Картины должны передавать эмоции героя, они должны быть наполнены жизнью и движением, — поясняет мастер. Чаще всего на полотнах наша героиня изображает персонажей из работ художниковпрерафаэлитов. На их портретах не просто красота женского лица, а всегда какая-то эмоция: радость, грусть, ностальгия, тщеславие.

— Эти картины эмоционально наполнены, оттого прорисовывать их нитками вдвойне интереснее, — подчеркивает Ани.

Как полагает сама мастерица, в ее работах очень четко прослеживается столкновение эпох. Воссозданные в нитях лица знаменитых героев уводят во времена, когда рисовали исключительно маслом. Однако графика, в которой выполнены работы, возвращает зрителей в наши дни, где есть место искусственному интеллекту. Сегодня коллекция художницы насчитывает порядка двадцати работ. Среди них репродукции полотен Леонардо да Винчи, Яна Вермеера, Фрэнка Кадогана Купера, Уильяма-Адольфа Бугро и других живописцев.

Пока Абакумова воспроизводит только портреты в исполнении зарубежных мастеров. Но в ближайших планах — обращение и к русской живописи, в частности передвижникам. По заверению героини, ниточная техника позволяет воссоздавать не только портреты, но также натюрморты, пейзажи и другие жанры изобразительного искусства. Кстати, хобби Ани так впечатлило ее супруга Андрея, что и он решил попробовать свои силы в стринг-арте.

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