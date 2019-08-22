Ученые назвали простой способ продлить жизнь
Группа ученых пришла к выводам, то риск ранней смерти можно значительно снизить, если ходить быстрым шагом по 24 минуты в день, или столько же времени потратить на физическую нагрузку средней интенсивности.
Специалисты изучили восемь исследований, в которых приняли участие 36 тысяч человек старше сорока лет. Испытуемые были поделены на четыре группы по уровню их каждодневной активности. В среднем за их жизнью ученые наблюдали около шести лет.
Исследователи установили, что подвижный образ жизни может продлить жизнь на 73 процента. Если же человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении, то риск преждевременной смерти увеличивается вдвое, сообщается в издании British Medical Journal.
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