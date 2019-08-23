Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.
На снимках с места встречи видно, что между двумя сидящими в креслах лидерами стоял невысокий столик. Джонсон упер подошву в кромку его столешницы, сообщает издание Busines Insider.
Поведение премьера вызвало критику в соцсетях. Автор биографии Джонсона Соня Пернелл назвала его «грубым и неприличным».
Однако журналисты издания отметили, что при внимательном просмотре видеозаписи становится ясно, что эксцентричный жест Бориса Джонсона стал результатом шутки. По всей видимости, Эммануэль Макрон сам подсказал британскому премьеру, что столик может служить скамеечкой для ног.
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