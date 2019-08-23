Хирург рассказал, может ли употребление семечек спровоцировать аппендицит
На сегодняшний день доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки или диетические предпочтения как-то отражаются на развитии аппендицита, нет, поэтому употребление семечек не может провоцировать это заболевание, сообщил завотделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.
Он заявил, что факторы, которые увеличивают риск развития аппендицита, неизвестны.
У мужчин и женщин частота встречаемости данного заболевания примерно одинаковая, но у женщин его часто путают с гинекологическими заболеваниями.
Андрей Кригер подчеркнул, что вылечить аппендицит антибиотиками невозможно, поэтому операция необходима.
По словам медика, коварство этого болезни в том, что для нее не характерны сильные боли, их можно терпеть, поэтому часто больные не обращаются к врачу своевременно, передает РИА Новости.
Классическая симптоматика аппендицита — это возникновение боли вверху или по всему животу, тошнота, а через несколько часов смещение боли в правую нижнюю часть живота.
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