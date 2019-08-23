Российские ученые создали технологию отслеживания перемещений человека
В России разработали технологию распознавания человека по его силуэту. С ее помощью можно узнавать о перемещениях человека.
— Силуэт человека так же уникален, как и лицо. Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города, — рассказал генеральный директор компании Ntechlab Александр Минин.
Эта разработка будет полезной при поиске преступников. Так, например, если камеры засняли злоумышленника, но не видно его лица, по силуэту по другим видеофиксаторам можно будет отследить его местонахождение, сообщает ТАСС.
Тестирование новой разработки пройдет в Москве, Тюмени, Рязани, Кемерове, Республике Татарстан, а также ряде зарубежных регионов.
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