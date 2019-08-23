Сняты все ограничения движения в районе Сокольнической линии метро
Столичный центр организации дорожного движения сообщил о снятии ограничений движения в районе станций Сокольнической линии метрополитена. Об этом ведомство написало в официальном аккаунте в Twitter.
— Все ограничения движения на юго-западе рядом с Сокольнической линией метро сняты. Убрали ограждения, открыли все парковки, съезды и закрытые участки дорог. Спасибо вам за понимание и терпение во все эти дни! — говорится в сообщении.
Все ограничения движения на юго-западе рядом с Сокольнической линией метро сняты. Убрали ограждения, открыли все парковки, съезды и закрытые участки дорог.
Спасибо вам за понимание и терпение во все эти дни! https://t.co/CGswQ8Cefb— ЦОДД (@gucodd) 23 августа 2019 г.
Ранее сообщалось, что с 18 по 24 августа поезда на участке Сокольнической линии от станции «Проспект Вернадского» до «Коммунарки» следовать не будут. Однако их открыли раньше срока: уже 22 августа «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» встречали пассажиров.
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