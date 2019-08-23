Трехлетняя девочка выпала из окна жилого дома в Люберцах
Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома в подмосковных Люберцах. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пятницу, 23 августа, в пресс-службе регионального ГСУ СК России.
Инцидент произошел в четверг, 22 августа. По информации сотрудников правоохранительных органов, ребенок выпал через москитную сетку. При этом в момент происшествия в доме находились родители девочки. Ее нашли под окнами жилого дома и в срочном порядке госпитализировали с ушибом головного мозга.
По факту произошедшего инициирована доследственная проверка. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось о том, что врачи скорой помощи в Москве сумели спасти жизнь выпавшей из окна двухлетней девочке.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Жизнь ребенка или двести рублей?
Колонка обозревателя «ВМ» Михаила Виноградова:
Дети выпадают из окон почти ежедневно, если смотреть в масштабах страны. Пресса, естественно, отмечает только случаи наподобие такого: «малыш выпал с 11-го этажа и остался жив». Но такое происходит редко, а непоседливые любопытные годовашки умудряются выползать в окна и на балконы каждый день! И объяснения у убитых горем, шокированных, омертвевших родителей всегда похожие: «Я отвернулась, на минуту вышла из комнаты, а когда вернулась, окно уже было открыто» (далее...)