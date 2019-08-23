Опрос: Больше половины россиян не готовы доверить свое здоровье врачам
Приблизительно 60 процентов россиян предпочитают самостоятельно искать лекарства в случае заболевания, не обращаясь за помощью к медикам. Об этом свидетельствуют данные опроса портала «Здоровье Mail.ru».
Каждый пятый житель страны (20 процентов) и вовсе избегает врачей. Еще 31 процент респондентов как минимум раз в жизни обращались к услугам целителей и знахарей. 74 процента граждан наносят визит специалисту только при странных симптомах или в состоянии, близком к критическому. Девять процентов участников опроса заявили, что следуют указаниям врачей и при этом прибегают к народным средствам.
И наконец, всего пять процентов россиян лечатся исключительно гомеопатией, биологически активными добавками и с помощью народных рецептов. Статистику проведенного исследования приводит ТАСС.
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