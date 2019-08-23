Более 200 индивидуальных предпринимателей ежедневно регистрируются в столице
По итогам первого полугодия в столице зарегистрировано порядка 829 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это 13 процентов от их общего количества в нашей стране. Как сообщил в пятницу, 23 августа, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в городе насчитывается 549 тысяч юридических лиц и 280 тысяч индивидуальных предпринимателей.
— В Москве растет количество индивидуальных предпринимателей: за семь месяцев текущего года оно увеличилось на 7 процентов, составив более 342 тысяч человек. Общее количество с 2010 года увеличилось вдвое. Ежедневно в Москве регистрируется более 200 ИП, — привел данные Владимир Ефимов.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов сообщил, что для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в столице действуют двухлетние налоговые каникулы и предоставляются другие возможности, которые помогают предпринимателям воплотить их идеи в жизнь и встать на ноги.
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